Das sind die Highlights der DMEXCO 2024

Am 18. und 19. September bietet die DMEXCO erneut ein reichhaltiges Programm für das „Who-is-Who“ der Digital Professionals. Im Mittelpunkt steht Künstliche Intelligenz. Weitere Schwerpunkte sind Retail Media, Sustainable Media, Digital Out of Home, Connected TV, E-Commerce, AdTech, Audio, Programmatic, Social Media und Influencer Marketing. Zahlreiche neue Formate des führenden Business-to-Business Digital & Tech Events feiern Premiere in Köln, darunter der DMEXCO CMO Summit und der Creativity Summit.

Die DMEXCO 2024 präsentiert 850 Speaker:innen auf 14 Stages, über 200 Stunden Programm und rund 650 Aussteller und Partner. Das hochkarätige Programm rückt auch in diesem Jahr die neuesten Trends und Innovationen im digitalen Marketing in den Fokus. Top-Speaker:innen sind u. a. Krishan Bhatia (Amazon Ads, diesjähriger Platinum Sponsor der DMEXCO), Susanne Franz (Volkswagen), Bert Habets (ProSiebenSat.1 Media SE), Lauren Wetzel (InfoSum) sowie James Murray (Microsoft Advertising).

KI im Fokus: kreative Werbeplanung, Deep Fakes und der Standort Deutschland

„Bereits im vergangenen Jahr hat die DMEXCO gezeigt: Künstliche Intelligenz ist aus der digitalen Marketingwelt nicht mehr wegzudenken. Doch 2024 gehen wir noch einen Schritt weiter: Unter dem Motto ,Prompting the Future’ zeigen wir, wie Besucher:innen die Chancen und Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz erkennen, nutzen und in ihr Geschäftsmodell integrieren können. KI wird sich wie ein Base Layer durch die DMEXCO ziehen”, verspricht Verena Gründel, Brand & Communications Director und Gastgeberin der DMEXCO. Brendon Kraham (Google) erläutert in der DMEXCO Opening Keynote die neuesten KI-Innovationen in den Bereichen Kreation, Search und Messbarkeit. Kai Ebert (SYZYGY AG) und Lea Horn (Arvato Systems, Bertelsmann) blicken mit weiteren Gästen in einer Masterclass des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft e.V. auf Möglichkeiten Deepfakes zu entlarven. Wie Deutschland und Europa im internationalen KI-Wettlauf aufholen können, diskutieren Antonio Krüger (DFKI) und Luca Caracciolo (t3n).

Neue Summits für Innovatoren und Kreativprofis

Zahlreiche neue Formate finden in diesem Jahr erstmals auf der DMEXCO statt. „Unser Ziel ist es, mit dem diesjährigen Programm ein noch breiteres Themenspektrum im Digitalmarketing abzubilden und noch besser auf die Bedürfnisse unserer Community einzugehen. Unsere Gäste sollen zu allen Herausforderungen des modernen Marketings Lösungen auf der DMEXCO finden. Und sie dürfen sich von unseren hochkarätigen nationalen und internationalen Top-Expert:innen inspirieren lassen”, erklärt Verena Gründel. Allen voran beim DMEXCO CMO Summit auf der Center Stage (19.9.): Internationale Marketingentscheider:innen sprechen in Presentations, Fireside Chats und Panels über die strategischen Herausforderungen der Branche – von KI im Marketing über Nachhaltigkeit und Datenanalyse bis hin zu Corporate Branding. Auf der Bühne stehen prominente Marketingköpfe, wie Jennifer Treiber-Ruckenbrod (BMW), Kerstin Köder (SAP), Nadine Bartenschlager & Catherine Niebuhr (beide NIVEA als Jobshare), Maike Abel (Nestlé) und Rik Strubel (Westwing).

Auch der Creativity Summit feiert sein Debüt. Gemeinsam mit dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., dem ideellen und fachlichen Träger der DMEXCO, und dem Deutschen Digital Award steht am 19. September die Crème de la Crème der digitalen Kreativbranche auf der Agencies Stage im Rampenlicht. In sechs Stunden Programm diskutieren erfahrene Expert:innen wie Jack Smyth (Jellyfish), Dora Osinde (Ogilvy), Marjorieth Sanmartin (Philipp und Keuntje. fischerAppelt), Robert Andersen (Jung von Matt), Francesca Lange (Fritz-Kola) u. a. über den Einfluss von Kreativität auf den ROI, den Brand Success und das Arbeiten mit Creative AI. Ziel des Summits ist es, Marken-, Kreativ- und Agenturverantwortliche zu inspirieren die neuesten Trends und Innovationen im Bereich der digitalen Kreativität aufzugreifen und in erfolgreiche Projekte umzusetzen.

Dirk Freytag, Präsident des Bundesverbandes Digitaler Wirtschaft (BVDW) e.V.: „Das Motto ‚Prompting the Future‘ ist für uns Appell und Aufgabe zugleich: Lasst uns gemeinsam Zukunft gestalten. Das diesjährige Conference-Programm spiegelt das zu 100 Prozent wider. Unsere Branche muss jetzt ins Handeln kommen. Dafür liefert die DMEXCO an beiden Tagen Inspiration und Insights. Der BVDW ist gleichzeitig präsenter denn je. Neben 25 Masterclasses und unseren Guided Tours bringen wir unsere Zukunftsgestalter:innen auf die Bühnen der DMEXCO – unter anderem mit dem Creativity Summit und Digital Pulse.“

Die Zukunft des Bewegtbildes auf der Future TV Stage

In Kooperation mit der Gattungsinitiative Screenforce findet am 18. September auf der Future TV Stage erstmals Teil 2 der Screenforce Days im Rahmen der DMEXCO statt. In Keynotes, Talks und Best-Cases-Präsentationen zu ATV, CTV, Werbewirkung, Nachhaltigkeit und mehr geht es um alles, was die Zukunft des Bewegtbildes prägt. Als Top-Voices der Branche sind unter anderem Malte Hildebrandt (Screenforce), Marco Kunze (RTL2), Martin Wendler (El Cartel Media) sowie Katharina Frömsdorf (Joyn) vertreten.

Erstmals gibt es einen Ableger des VideoDays Festivals auf der DMEXCO. Auf der Experience Stage am 19. September diskutieren Kreative und Markenverantwortliche über die Zukunft der Creator-Economy und die Zusammenarbeit mit Brands. Mit dabei sind unter anderem Newsfluencer, Moderator und Aktivist Fabian Grischkat sowie Creatorin, Bestseller-Autorin und Kolumnistin Tara Wittwer.

Der Corporate Influencer Summit mit The People Branding Company von Céline Flores Willers bietet am 19. September auf der Collective Stage zum ersten Mal eine zentrale Plattform für den Austausch und die Weiterentwicklung von Strategien rund um Business Creator und Employer Branding.

Weitere Highlights: Der DOOH Summit am 18. September in Zusammenarbeit mit dem IDOOH (Institute for Digital Out of Home Media GmbH) mit Ströer, WallDecaux uvm. sowie der Retail Media Summit am 18. September, bei dem führende Expert:innen wie Patricia Grundmann (OBI), Christian Raveaux (REWE Group), Sabine Jünger (OTTO Group) und Robert Jozic (Schwarz Media) die neuesten Trends und Strategien im Bereich Retail Media diskutieren und wertvolle Insights in die Zukunft des digitalen Handels bieten.

On Top: Immersive Erlebnisse und Side Events

DMEXCO als Spielwiese der Zukunft – das bietet in diesem Jahr die neue Immersive Experience Area. In Partnerschaft mit dem BVDW stehen in diesem Bereich zukunftsweisende Technologien wie AR und VR im Mittelpunkt. Ikeas Virtual Reality Showroom, das Interactive Museum von Discovery Dock und die 360°-Fotografien und -Videos geben eindrucksvolle Einblicke in die Zukunft der digitalen Interaktion von Marken.

Brain Food und ein ausgiebiges Frühstück gibt es beim Programmatic Breakfast mit d3con – am 19. September ab 10 Uhr im DMEXCO Pub. Zwei Stunden lang kommen hier alle Trends und Entwicklungen rund um Programmatic Advertising auf die Bühne. Für etwas Hands-on-Action zwischen Keynote und Masterclass sorgt der Autoscooter auf der Freifläche zwischen den Hallen 6 und 7 von mobile.de.

Bild:Verena Gründel, Brand & Communications Director, DMEXCO © Stephan Sahm

Quelle:PR DMEXCO