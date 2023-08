david wensinger pm-international

PM-International freut sich, die Beförderung von David Wensinger zum Chief Operations & Finance Officer Americas im Hauptsitz Americas mit Wirkung vom 1. August 2023 bekannt zu geben.

David Wensinger ist seit mehr als einem Jahr als General Manager of Finance and Operations in den Vereinigten Staaten ein fester Bestandteil des HQ Americas. In dieser Zeit hat er sein Engagement für Spitzenleistungen, seinen strategischen Weitblick und seine herausragenden Managementfähigkeiten immer wieder unter Beweis gestellt und damit einen wichtigen Beitrag zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens geleistet.

Als Chief Operations & Finance Officer Americas wird David Wensinger eine zentrale Rolle bei der Überwachung und Optimierung des Tagesgeschäfts, der Steigerung der betrieblichen Effizienz und der Gewährleistung höchster Kundenzufriedenheit spielen. Sein Fachwissen in den Bereichen Finanzen, Betrieb und Geschäftsentwicklung wird die Fähigkeit von PM-International weiter stärken, unseren Kunden und Partnern in ganz Amerika außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen zu liefern.

„Diese Beförderung spiegelt Davids außergewöhnliche Führungsqualitäten, seine umfangreiche Erfahrung und seine wertvollen Beiträge zu unserem Unternehmen wider“, erklärt Rolf Sorg, Gründer und CEO von PM-International.

Bild PM-Internationals COO und CFO Americas David Wensinger

Quelle PM-International AG