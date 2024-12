Dax am Mittag auf Vortagesniveau – Kaufzurückhaltung hält an

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat sich am Dienstag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag kaum vom Fleck bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 20.350 Punkten berechnet, dies entspricht einem minimalen Plus gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Sartorius, Qiagen und die Commerzbank, am Ende Siemens Energy, Zalando und Rheinmetall.

„Die Investoren greifen heute bei den Verliereraktien von gestern zu und favorisieren die defensiven Branchen“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Das Handelsvolumen bleibe gering und es sei eine deutliche Kaufzurückhaltung bei den Investoren bemerkbar. „Die Notenbanksitzungen der EZB und der US-Fed werfen ihre Schatten voraus.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0531 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9496 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 71,69 US-Dollar; das waren 45 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



