Dax lässt zum Mittag weiter nach – Defensive Branchen im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Mittwoch hat der Dax nach einem bereits schwachen Start zum Mittag weiter nachgelassen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.085 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Minus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss. Die größten Verluste gab es bei MTU, Gewinne gab es entgegen dem Trend unter anderem bei RWE. Die Blicke der Investoren richten sich unterdessen erneut nach Washington: „Im Vorfeld der heutigen Zinsentscheidung der Fed und im sehr dünnen Sommerhandel bleiben die Marktteilnehmer lieber an den Seitenlinien stehen oder fokussieren sich auf defensive Branchen mit entsprechend positiven Aussichten“, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow den Handel am Mittag. „Die Investoren haben in den letzten Handelswochen sehr viel Optimismus in die Bewertung der Unternehmen eingepreist.“ Diese hohe Erwartungshaltung könne nun kaum noch erfüllt werden.

„Ob es sich nun um die Quartalszahlen von Porsche oder LVMH handelt, überall zeigen sich bei den Investoren eher enttäuschte Gesichter“, so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1078 US-Dollar (+0,19 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9027 Euro zu haben.



Foto: Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts