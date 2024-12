Dax startet am letzten Handelstag des Jahres im Minus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Montag mit Verlusten in den letzten Handelstag des Jahres 2024 gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.915 Punkten berechnet, 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Eon, BMW und die Porsche-Holding, am Ende Siemens Energy, die Münchener Rück und Zalando.

Zum Abschluss des Jahres findet am Montag nur ein verkürzter Handel statt, mit großen Aktivitäten oder Portfolio-Umschichtungen wird nicht mehr gerechnet. „Mit dem heutigen Börsentag geht für den Dax ein äußerst erfolgreiches Börsenjahr 2024 zu Ende“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Wie schon am Freitag dürften die Umsätze niedrig bleiben.

Unterdessen seien die Blicke der Anleger schon auf das kommende Jahr gerichtet, so Altmann. „Und hier verspricht das vor uns liegende Jahr 2025 bereits jetzt jede Menge Spannung.“ Vieles deute darauf hin, dass 2025 an den Börsen turbulenter verlaufen könnte als 2024.

„Während am Aktienmarkt ein erfolgreiches Jahr zu Ende geht, fällt die Bilanz am Rentenmarkt gemischt aus: Bei kurzen Laufzeiten sind – dank der Zinssenkungen der EZB – die Zinsen gesunken und die Kurse gestiegen“, fügte der Marktexperte hinzu. Dagegen stehen die Renditen bei längeren Laufzeiten heute höher als zu Jahresbeginn. „Hier hängt es dann von der genauen Laufzeit ab, ob die Zinserträge die Kursverluste kompensieren konnten oder nicht.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0420 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9597 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 73,99 US-Dollar; das waren 18 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts