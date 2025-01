Dax startet mit neuem Allzeithoch – Deutsche Bank hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.710 Punkten berechnet, dies ist ein Plus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Schlussniveau vom Vortag und zugleich ein Allzeithoch. An der Spitze der Kursliste rangierten die Siemens-Energy-Aktien, am Ende fanden sich die Papiere der Deutschen Bank wieder.

„Die Marktteilnehmer werden heute mit einer Vielzahl an Handelsimpulsen überschüttet“, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. „Zum einen werden die gestrigen Handelsvorgaben in Form der US-Notenbanksitzung und den Quartalszahlen von Microsoft, Tesla, Meta und IBM eingepreist. Des Weiteren müssen die Impulse aus dem dünnen Handel in Asien verarbeitet werden.“

Für den europäischen Handel spielten die vielen vorbörslichen Quartalszahlen von Deutscher Bank, Symrise, BBVA, DWS und Roche wichtige Rollen, erklärte Lipkow. „Heute werden im Verlauf des Handelstag noch die Zinsentscheidung der EZB, BIP-Daten aus der EWU und den USA, Arbeitslosenzahlen aus den USA und Quartalszahlen von unter anderem Apple erwartet.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen kaum verändert: Ein Euro kostete 1,0421 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9596 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 76,56 US-Dollar, das waren 2 Cent oder 0,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



