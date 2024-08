Dax startet vor Inflationsdaten auf Vortagesniveau

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Donnerstagmorgen unverändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.795 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

„Nvidia hat seinen Quartalsgewinn zum achten Mal in Serie gesteigert“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. „Gleichzeitig hat Nvidia die ohnehin stets hohen Erwartungen zum siebten Mal in Folge übertroffen. Allerdings enttäuscht der Ausblick an einigen Stellen, sodass Nvidia für den heutigen Handelstag keine positiven Impulse liefert.“

„Die Zahl des heutigen Börsentages ist aus deutscher Sicht ganz klar die vorläufige Inflationsrate für den August. Anleger und Analysten erwarten eine Abschwächung der Inflationsrate auf 2,1 Prozent. Das wäre der niedrigste Wert seit mehr als drei Jahren. Die Inflationsrate für die gesamte Eurozone folgt morgen und sollte den Weg für eine EZB-Zinssenkung im September freimachen.“

Der Dax habe sich am Mittwoch seinem Rekordhoch aus dem Mai bis auf 0,2 Prozent angenähert. Dann habe die Kaufbereitschaft allerdings einmal mehr nachgelassen. Die Zurückhaltung bei den Anlegern halte an. „Das mag auch kalendarische Gründe haben. Denn in den vergangenen vier Jahren ist der September beim Dax stets negativ verlaufen. Und das mögen einige durchaus noch im Kopf haben“, sagte Altmann.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1130 US-Dollar (+0,05 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8985 Euro zu haben.



