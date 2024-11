DC Smarter doppelt erfolgreich

Das deutsche Start-up DC Smarter mit Sitz in Ottweiler im Saarland erhält eine signifikante Förderung von RegioInnoGrowth.

Dieses Innovationsprogramm der Saarländischen Investitionskreditbank AG (SIKB) richtet sich vor allem an Start-ups und aufstrebende Unternehmen in der Region mit hohem Wachstumspotential und erfolgversprechenden Geschäftsmodellen. Beides trifft auf DC Smarter zu. Ganz aktuell verlieh das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung dem Unternehmen das KI Innovator-Siegel. Die leistungsfähige Infrastrukturmanagement-Software DC Vision des Start-ups kombiniert mehrere innovative Technologien, um IT-Infrastrukturen in Rechenzentren resilienter und sicherer zu machen: Künstliche Intelligenz, Augmented Reality und digitaler Zwilling ermöglichen es, IT-Infrastrukturkomponenten effizient zu erfassen und zu verwalten.

Saarland möchte bei Gründern punkten

Das kleinste Flächenland Deutschlands spürt den Strukturwandel deutlich. Das Saarland braucht Innovation und einen nachwachsenden Mittelstand. Das RegioInnoGrowth Programm, das von der Saarländischen Investitionskreditbank AG (SIKB) mit der Unterstützung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und des Landes Saarland finanziert wird, fördert aus diesem Grund gezielt regionale Start-ups mit hohem Wachstumspotenzial. Die SIKB agiert im Bereich der Start-up-Förderung über die Saarländische Wagnisfinanzierungsgesellschaft mbH als Intermediär. Deren Geschäftsführer Michael Schmidt erklärt dazu: „Das Konzept der DC Vision-Lösung, durch die Verknüpfung moderner Technologien das IT-Infrastrukturmanagement in Rechenzentren zu optimieren, überzeugte uns schnell. Der Bedarf an Rechenzentren ist ungebremst, und die Komplexität der Infrastrukturen nimmt zu. Unsere Prognose für DC Smarter ist äußerst positiv. Wir freuen uns, ein so vielversprechendes Unternehmen im Saarland nachhaltig wachsen zu sehen.“

Künstliche Intelligenz als Motor

Im Startup-Monitor 2024 geben 22% der befragten Start-ups an, dass künstliche Intelligenz Kern ihres Produktes sei. Die Technologie erweist sich laut der vom Startup-Verband durchgeführten Studie damit als „Zugpferd“ der Gründerszene. Doch der Investitionsbedarf der jungen Unternehmen ist hoch. Es gilt, die technisch komplexen Lösungen zu entwickeln, zur Marktreife zu führen und den Vertrieb zu organisieren. Ohne externe Kapitalförderung lassen sich diese Aufgaben kaum bewerkstelligen, wie Jörg Hesselink, CEO und Gründer von DC Smarter erklärt: „Einen großen Teil unserer Entwicklung haben wir aus eigener Kraft leisten können. Nun sind wir an einem Punkt, an dem wir in größerem Umfang investieren müssen. Das Förderkapital, das wir aus dem RegioInnoGrowth Programm erhalten, ermöglicht es uns, unsere KI-basierende Lösung permanent weiterzuentwickeln. Gleichzeitig werden wir die erforderlichen unternehmerischen Strukturen in Vertrieb und Kundenbetreuung aufbauen.“

Rückenwind durch Auszeichnung

Vor dem Hintergrund der weiteren Expansion kommt die Verleihung des KI Innovator Siegels durch das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung gerade zum richtigen Zeitpunkt. Das Siegel zeichnet Unternehmen aus, die künstliche Intelligenz visionär, transformativ und effizient nutzen. Für Anwender und Partner dient es als Wegweiser und schafft Vertrauen. Ismar Efendic, CTO und Gründer DC Smarter ist überzeugt: „Unsere Technologie hat großes Potenzial, das IT-Management in Rechenzentren aber auch benachbarte Märkte zu revolutionieren. Mit der Förderung über RegioInnoGrowth und der Verleihung des KI Innovator-Siegels haben wir zwei Meilensteine für DC Smarter erreicht.“

Bild: Die Geschäftsführenden der SWG mbH Michael Schmidt (links) und Doris Woll (rechts) besiegeln die Förderung mit den Gründern von DC Smarter Jörg Hesselink (2. v.l.) und Ismar Efendic (3.v.l.). Ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Start-ups. @DC Smarter

Quelle claro! Text und PR für DC Smarter