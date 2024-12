Dcycle expandiert auf deutschen Markt in Berlin

Frisches Kapital für europäischen Technologieführer bei ESG-Software: Dcycle expandiert auf deutschen Markt und eröffnet Berliner Standort

Ohne leistungsfähige Software werden berichtspflichtige Unternehmen die zunehmenden komplexen Anforderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG) nicht erfüllen können. Der Bedarf für innovative Lösungen ist deshalb enorm. Die CSRD-Richtlinie der EU wird in Deutschland etwa 11.000 Unternehmen betreffen.

Dcycle, Spaniens führende Technologieplattform für ESG-Datenmanagement, ist mit seiner Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) schnell zu europäischen Technologieführer aufgestiegen. Sie bietet einfache und schnelle Implementierung ohne die Notwendigkeit komplexer Installationen oder tiefgehender technischer Kenntnisse.

Nun expandiert das Unternehmen auf den deutschen Markt. Ermöglicht wird dies durch eine erfolgreiche Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro abgeschlossen die von Samaipata angeführt wurde. Mit diesem frischen Kapital wird Dcycle seine Expansion auf die Märkte in Deutschland, Italien und Großbritannien vorantreiben. Zudem wird die technologische Weiterentwicklung beschleunigt. Das Team, das derzeit 50 Mitglieder umfasst, wird – insbesondere am künftigen deutschen Standort Berlin – weiter verstärkt.

Nachhaltigkeit als wachsende Datenengineering-Herausforderung: Dcycle positioniert sich mit niedrigschwelliger Software als strategischer Partner für alle ESG-Aspekte

Das Erfolgsmodell von Dcycle beruht vor allem auf dem Verständnis von Nachhaltigkeit als Datenengineering-Herausforderung. Mithilfe Künstlicher Intelligenz und Cloud-Technologie bietet die Plattform Unternehmen jeder Größe eine effiziente Lösung, um ihre ESG-Daten zu verwalten, ihren CO2-Fußabdruck zu messen, die Umweltwirkung ihrer Produkte zu analysieren und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Die Nachfrage dafür ist groß. Der Markt für ESG-Management boomt. Mit der neuen Finanzierungsrunde haben bestehende Investoren wie Ship2B Ventures, Sabadell Venture Capital, Draper B1, Decelera Ventures und Angels Capital ihr Vertrauen in das Unternehmen mit zusätzlichen Investitionen bekräftigt.

In den nächsten fünf Jahren werden schätzungsweise rund 70 Prozent der europäischen Unternehmen Systeme für das Management nicht-finanzieller Daten einführen. Die regulatorischen Anforderungen gehen dabei weit über bloße Berichtspflichten hinaus: Es geht auch um operative Herausforderungen, durch Lieferketten und andere Geschäftsbeziehungen. Deshalb positioniert sich Dcycle als strategischer Partner für ESG-Spezialisten, CFOs und CTOs in ganz Europa.

Dcycle bietet erste ESG-Software mit globaler Umweltzertifizierung durch TÜV Rheinland

Aktuell ist Dcycle in Spanien, Portugal und Italien tätig. Das Unternehmen ist strategische Partnerschaften mit Schlüsselunternehmen wie AWS, BBVA und EDP eingegangen und wurde als erstes Tool in Europa von TÜV Rheinland, einem globalen Anbieter von Umweltzertifizierungen, zertifiziert.

Juanjo Mestre, CEO und Mitgründer von Dcycle, erklärt: „Um das beste Produkt für das Management nicht-finanzieller Daten zu schaffen – das über die bloßen Berichtspflichten hinausgeht – brauchen wir die besten Talente, Investoren und Partner. Wir haben in Spanien bereits eine führende Rolle übernommen. Nun wollen wir beweisen, dass ein spanisches Unternehmen den europäischen Markt anführen kann.“

Luis Garay, Partner bei Samaipata, hebt hervor: „Unsere Investition in Dcycle unterstreicht unser Engagement, Unternehmen zu unterstützen, die mit innovativer Technologie operative Herausforderungen in dynamischen Märkten meistern. Dcycle bietet eine Lösung für eine der drängendsten Herausforderungen: die effektive Verwaltung von ESG-Daten in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld.“

Bild: Die Gründer von Dcycle (von links nach rechts): Luis Escámez (CPO), Jacobo Umbert (CRO) und Juanjo Mestre (CEO).Bildrechte: Dcycle

Quelle CBE DIGIDEN AG/Dcycle