Deal für lynes bei „Die Höhle der Löwen“

Die lynes App ist ein Bonussystem für klimaschonende Mobilität, mit der alle Fahrten in Bus und Bahn und die Wege zu Fuß oder auf dem Fahrrad erfasst werden können. Die dadurch gesammelten Punkte können im Anschluss bei Partnern in Rabatte eingelöst werden. Das Brüder-Duo Tobias und Sven Hubbes konnte Investor Nils Glagau mit ihrer Mission, die klimaschonende Mobilität in Deutschland attraktiver zu gestalten, bei „Die Höhle der Löwen“ überzeugen.

Ursprünglich ist die lynes App, gegründet von den Brüdern Tobias und Sven Hubbes, aus einem Projekt im Studium von Sven entstanden. Die damalige Aufgabe war es, Lösungen zu suchen, um die klimaschonende Mobilität smarter zu gestalten. Sven war der Meinung, dass insbesondere in Städten eine gute Infrastruktur klimaschonender Mobilität vorhanden sei, diese aber noch zu wenig genutzt werde. Dabei kam ihm das Konzept von anderen Anreizsystemen in den Sinn. Wieso sammeln Menschen Punkte z.B. beim Tanken, aber noch keine bei klimaschonendem Verkehrsverhalten?

„So wurde das Konzept von lynes geboren und ich konnte Tobias für die Idee begeistern”, sagt Sven. Die Brüder haben im Nachgang des Studienprojekts weiter an der Idee gefeilt und ein Geschäftsmodell entwickelt. So wurde der erste Prototyp mit Hilfe des Gründerstipendiums NRW entwickelt und Menschen die Möglichkeit geboten, in ganz Deutschland Punkte im ÖPNV zu sammeln, die bei Partner-Institutionen eingelöst werden können. Durch die lynes App konnte für Brands und Unternehmen so ein neuer, digitaler Marketingkanal kreiert werden, der klimaschonendes Verhalten kuratiert.

Umstieg auf klimaschonende Mobilität

„Wir sind fest davon überzeugt, dass Anreize besser sind als Verbote – und genau deswegen möchten wir mit der lynes App mehr Menschen davon überzeugen, auf Alternativen zum Auto umzusteigen“ sagt Sven, der sich bei lynes hauptsächlich um die Partnerakquise und Sales kümmert. „Mit der neuen App, die wir im Zuge des Investments mit Nils Glagau entwickeln konnten, haben wir jetzt eine tolle Lösung, die neben Rabatten bei unseren Partner:innen auch Insights zur täglichen Mobilität gibt: Emissionen, Wegstrecken und die Art der Fortbewegung – das wird alles über unsere App erfasst. Ich war anfangs selbst erstaunt, wie viel Potential für Emissions-Einsparung in der täglichen Mobilität steckt”, erklärt Tobias, der bei lynes für die gesamte technische Entwicklung verantwortlich ist.

In der Zukunft möchten die beiden Brüder ihre Plattform weiter ausbauen, neue Marken und auch lokale Geschäfte einbinden, um mit ihrer App möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, das Auto stehen zu lassen. Auch ist aktuell ein B2B-Paket für Unternehmen im Test, sodass Arbeitgeber:innen z.B. Mitarbeiter:innen incentivieren können. Dabei helfen möchte Familienunternehmer und Investor Nils Glagau: „Tobias und Sven haben mich als Gründer- und Brüder-Duo wirklich überzeugt. Wir haben mit unserem Team gemeinsam die Marke gestärkt und Partner-Institutionen wie Ditsch, Rossmann oder Otinga aus unserem Netzwerk für lynes begeistern können. So möchten wir künftig die klimaschonende Mobilität in Deutschland noch attraktiver gestalten.“

Für 180.000 Euro erhielt Nils Glagau 25 Prozent der Anteile an der lynes GmbH.

Bild Sven (l.) und Tobias Hubbes präsentieren mit „lynes“ die Idee mit Fahrten im ÖPNV Punkte sammeln zu können. Sie erhoffen sich ein Investment von 180.000 Euro für 20 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen.

Quelle : Rock B(r)and