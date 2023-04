DECKENBLITZ: Endlich schnell und einfach Decken streichen

Der DECKENBLITZ Markierstift mit überstreichbarer Spezialtinte ermöglich ein schnelles und einfaches Streichen von Decken

Das Streichen von Zimmerdecken kann eine echte Herausforderung sein. Man muss über Kopf arbeiten – eine Tätigkeit, die nicht nur anstrengend ist, sondern nicht selten auch zu Schulter- und Nackenschmerzen führen kann. Darüber hinaus sieht man gerade bei weißen Anstrichen oft nicht genau, welche Fläche schon bearbeitet ist. Dies führt zu doppelter Arbeit und meist unschönen Ansätzen und Streifen, da ein Teil der Farbe manchmal schon antrocknet, bevor man mit dem langwierigen Deckenstreichen fertig ist. Abhilfe bei dieser für viele Heimwerkern bekannte Problematik wird von nun an geschaffen – mit dem genialen DECKENBLITZ!

Das Brüderpaar aus Niedersachsen stammt aus einer Handwerkerfamilie. Als Simon seiner Mutter beim Streichen der Decke im Wohnzimmer zur Hand gehen wollte, sah er, wie sich seine Mutter bereits mit Nackenschmerzen plagt. Darüber hinaus war die Decke komplett fleckig. Gemeinsam mit Bruder Robin suchte Simon eine Lösung für das Problem. Mithilfe ihres handwerklichen Backgrounds im Bereich Stuck- und Malerarbeiten entwickelten sie mit DECKENBLITZ die smarte Lösung für Erleichterung beim Deckenstreichen.

Der DECKENBLITZ Markierstift verfügt über eine überstreichbare Spezialtinte. Die Anwendung ist simpel wie genial: Einfach den DECKENBLITZ Markierstift auf eine Teleskopstange oder einen Besenstil stecken und die Wand oder Decke anhand von Hilfslinien in kleinere Abschnitte unterteilen. Beim Überstreichen verschwinden die Linien wieder. Diese Orientierung erleichtert die Arbeit, denn so wird „nass in nass“ ohne lästige Ansätze gestrichen. Selbst große Flächen werden so in einem Rutsch fertig und ganz nebenbei gibt’s ein streifenfreies Ergebnis wie vom Maler. Durch die gewonnene Orientierung anhand der Hilfslinien kann wesentlich einfacher und zügiger gearbeitet werden. So werden keine Stellen vergessen oder doppelt gestrichen und man spart bis zu 50% der Zeit beim Streichen.

Der DECKENBLITZ Markierstift ist für bereits gestrichene Untergründe geeignet. Ein weiterer Pluspunkt: Neben dem Problemlöser DECKENBLITZ, ist im Lieferumfang eine Anleitung mit praktischen Tipps und Tricks für ein perfektes Streichergebnis enthalten, mit dem das Streichen zum Kinderspiel wird!

„Das stückweise Überstreichen der DECKENBLITZ-Orientierungslinien zeigt ganz genau, wo ich schon gestrichen habe. So hab ich meinen Fortschritt beim Streichen immer im Auge und das motiviert einfach. Das sonst so lästige (Decke-) Streichen geht dadurch viel schneller und einfacher von der Hand. Und da man in einem Rutsch – also flüssiger und strukturierter streicht – hat man auch noch ein wesentlich schöneres, einheitlicheres Streichergebnis“ Robin Schmedes und Simon Biener Gründer von DECKENBLITZ

„Jeder der schon mal eine Decke gestrichen hat, der weiß wie schwer es ist, diese streifenfrei hinzubekommen. Robin und Simon haben dieses Problem gelöst. Denn mit DECKENBLITZ weiß man genau, wo man ansetzen muss. Mit DECKENBLITZ spart man sehr viel kraft und sehr viel zeit – Was für ein genialer Problemlöser.“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

DECKENBLITZ ist unter www.DECKENBLITZ.de für 7,99€ – aber auch im Handel – erhältlich

Bild: RTL Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Unternehmungsgruppe