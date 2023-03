Die Digitalberatung Nunatak gewinnt mit Denny Münchow eine weitere hochkarätige Personalie für das neue Berliner Büro. Den Standort verantwortet er ab sofort als Executive Director & Head of Berlin Office gemeinsam mit Janis Vougioukas. Münchow soll vor allem die Bereiche Business Innovation und Corporate Venture Building vorantreiben.

„Wir freuen uns, mit dem ausgewiesenen Digital- und Innovationsexperten Denny Münchow die Leitung unseres Berliner Büros weiter zu stärken“, erklärt Dr. Fabian Göbel, Partner bei Nunatak. „Dadurch können wir unseren Kunden in der Hauptstadt eine noch differenziertere und umfassendere Expertise anbieten.” Robert Jacobi, Gründungspartner bei Nunatak ergänzt:

„Ich kenne Denny noch aus einem gemeinsamen Nebenprojekt, in dem es damals darum ging, Metriken für Nachhaltigkeit und Transformationsgrade von Geschäftsmodellen und -Firmen zu entwickeln. Dieses Thema wollen wir jetzt bei Nunatak gemeinsam stärker angehen.”

Denny Münchow besitzt mit mehr als 15 Jahren Agentur- und Beratungserfahrung umfassende Expertise in diversen Branchen und kennt die Kundenanforderungen in Bereichen wie Mobility, PropTech und FMCG. Diese schärfte er als langjähriger Managing Director von iconmobile und Head of Strategy der In-House Agentur von ŠKODA in Prag. Zudem war er Head of Business Strategy & Data bei diffferent. Zuletzt war er eineinhalb Jahre mit seiner Unternehmensberatung selbständig tätig.

In seiner Rolle als Executive Director verantwortet er neben der Leitung und dem Aufbau des Berliner Standortes die Themen Business Innovation, Venture Building und digitale nachhaltige Transformation von Organisationen.

Quelle Piabo PR GmbH