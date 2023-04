Der kleine Major Tom im Science Dome der experimenta

Großes Kino in der experimenta: Am 27. April feierte der Animationsfilm „Der kleine Major Tom – Aufbruch ins Ungewisse“ seine Weltpremiere im Science Dome. Flankiert wurden die ersten beiden Aufführungen vom Liveauftritt des Sängers und Figurenerfinders Peter Schilling sowie einem Expertentalk mit dem Produzenten und Regisseur des Films, Peter Popp.

Mit gleich zwei Aufführungen hat das Science Center experimenta am 27. April die Weltpremiere des Animationsfilms „Der kleine Major Tom – Aufbruch ins Ungewisse“ gefeiert. Als Stargast trat Peter Schilling, dessen internationaler Hit „Major Tom (Coming Home)“ im Film vorkommt, mit seiner Band auf. Schilling ist auch Ideengeber der gleichnamigen Kinderbuchreihe, auf der das Kuppeldom-Abenteuer basiert. „Dass aus meiner Idee im Jahr 2016, einen kleinen Astronauten für Kinder zu entwickeln, in so kurzer Zeit so etwas Großes entstanden ist, das hätte ich mir wirklich nicht träumen lassen. Ich bin stolz auf die Teams, die an dem Projekt gearbeitet haben, und einfach nur überwältigt“, sagte Schilling nach seinem Auftritt.

Das Filmprojekt ist eine Zusammenarbeit des Musikers mit dem Produzenten und Regisseur Peter Popp. Das Ergebnis ist ein einzigartiges 25-minütiges Weltraumabenteuer, das speziell für die Fulldome-Projektion entwickelt wurde, und sich an Kinder ab sechs Jahren, Schulklassen und Familien richtet. Der Film erzählt die spannende Geschichte des sensiblen Astronauten Tom und seiner impulsiven Freundin Stella, die über sich hinauswachsen müssen, um die Erde vor einer großen Gefahr zu retten.

Fakten über Weltraum und Klimawandel im Fokus

Im Film erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer viel Wissenswertes über den Weltraum und die Raumfahrt, aber auch welche Folgen der Klimawandel für das Leben auf der Erde hat. Beeindruckende Bilder aus dem All auf den blauen Planeten zeigen dessen Schönheit und Zerbrechlichkeit. Als ein gigantischer Hurrikan auf die Erde zurast, müssen sich die beiden jungen Astronauten ganz eigenen Herausforderungen stellen: Tom überwindet seine Ängste und findet den Mut, auf einen Weltraumspaziergang zu gehen. Währenddessen erkennt Stella, wie wichtig Achtsamkeit und Teamwork für einen erfolgreiche Weltraummission sind. Das Publikum kann mit Tom und Stella mitfühlen, wenn es deren Träume und Enttäuschungen miterlebt und die jugendlichen Hauptfiguren erfahren, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen.

Überwältigende Zuschauerresonanz

Der Abend der Weltpremiere war ein voller Erfolg: Neben den Ehrengästen, Pressevertreterinnen und -vertretern waren Familien mit Kindern eingeladen, die sichtlich Spaß an Film, Konzert und dem Expertentalk hatten. Besonders begehrt waren Autogramme von Peter Schilling und gemeinsame Fotos mit dem „Walking Act“, einer großen Plüschfigur des kleinen Majors Tom. „Eine Filmpremiere in der experimenta zu erleben, ist einfach ein echtes Highlight. Es war schön, zu sehen, wie begeistert das Publikum war. Für uns ist es sehr wichtig, für Kinder neue Formate zu finden, die Themen wie Raumfahrt und Nachhaltigkeit altersgerecht und mit Spaß vermitteln“, fasst Prof. Dr. Bärbel Renner, Geschäftsführerin der experimenta, ihre Eindrücke von der Premiere zusammen.

Ab dem 29. April – zeitgleich mit dem weltweiten Filmstart – läuft „Der kleine Major Tom – Aufbruch ins Ungewisse“ regelmäßig im Science Dome der experimenta. Das Programm befindet sich auf der Website www.experimenta.science.

Quelle Bild und Text: experimenta gGmbH