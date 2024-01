Für eine bessere und gesunde Arbeitswelt

Das neue Buch „DER POWER DUCK WEG“

In fünf Schritten sicher und messbar zu motivierter Zusammenarbeit in Unternehmen

Erstes Praxishandbuch mit Krimi für eine motivierte Arbeitswelt

Die emotionale Lesereise von WIN-WIN FOR WORK Gründer Christian Czupalla

„HUMANE ZUKUNFTSWIRTSCHAFT“ statt „alte PHRASE NEW WORK“: „DER POWER DUCK WEG“ ab 18. Januar 2024 beim Haufe-Verlag. Autor des neuen Praxishandbuchs für eine motivierte Arbeitswelt ist Christian Czupalla. Gemeinsam mit seinem Gründer:innen-Team des neuen Startups WIN-WIN FOR WORK, Michaela Jüngling, Claudia Schlicht, Brigitte Bischoff, Ernesto Schmutter und Werner Schieche, hat er „Der POWER DUCK WEG“ als emotionale Lesereise mit Krimi-Teil und praktischer Anleitung geschrieben. Damit Mitarbeitende und Unternehmen gemeinsam an einer menschlichen und wirtschaftlichen Zukunft arbeiten, die für alle mehr Sinn ergibt. Denn in einer Arbeitswelt, die immer komplexer und schneller wird, ist die motivierte Zusammenarbeit in Unternehmen wichtiger denn je.

Christian Czupalla und seine Co-Autor:innen zeigen praxisnah die wirtschaftlichen und sozialen Vorteile der „HUMANEN ZUKUNFTSWIRTSCHAFT“ auf, weg von der „TOXISCHEN VERGANGENHEITSWIRTSCHAFT“. Im Buch „DER POWER DUCK WEG“ stellt das Auror:innen-Team die fünf Vital@Work-Schritte vor, die eine produktive Zusammenarbeit entscheidend und messbar verbessern. Czupalla ist der festen Überzeugung, dass NEW WORK die drängenden Fragen der „alten“ Arbeitswelt nicht umfassend beantworten konnte und wünscht sich daher „eine spürbare Diskussion über den ‚POWER DUCK WEG‘ und die ‚HUMANE ZUKUNFTSWIRTSCHAFT‘“: „Auch Kontroversen zur entstandenen ‚NEW WORK Bubble‘ mit ihren Phrasen würden mir gut gefallen,” ergänzt der WIN-WIN FOR WORK Gründer. Jürgen Fischer, verantwortlicher Produktmanager bei Haufe, ist sich sicher, dass „DIE POWER DUCK“ ihren Weg machen wird: „Was gibt es Schöneres, als ein Buch zu verlegen, das die Arbeitswelt zu einem besseren und motivierten Ort macht? Wir von der Haufe Group wünschen Christian Czupalla und dem WIN-WIN FOR WORK Team viel Erfolg mit diesem gänzlich neuen, praktischen Ansatz.“

„DER POWER DUCK WEG“: Motivation für Mitarbeitende und Unternehmen zugleich

„DER POWER DUCK WEG“ ist ein Praxisbuch mit integriertem Wirtschaftskrimi: Die fiktiven Protagonist:innen CEO Mark und CFO Andrea der Bunte Farbe AG begeben sich auf die Spurensuche nach dem „Mörder“, der die Produktivität in ihrem Unternehmen und die Motivation der Mitarbeitenden „tötet“. Diese Erkenntnis markiert den Beginn einer aufregenden Reise.

Das Ziel: den Leser:innen fünf einfache Vital@Work-Spielregeln näherzubringen, mit denen sie die produktive Zusammenarbeit von Menschen und ganzen Unternehmen sicher verbessern. Christian Czupalla über den ungewöhnlichen Ansatz dieser visuellen Methode: „Ich finde es immer wieder überraschend, wie die Produktivität in Unternehmen bewusst unsinnig ‚getötet‘ wird. Mit meinem Buch möchte ich ein schwer verdauliches Thema leicht und einfach zugänglich machen, aber vor allem auch spannend darstellen.“

Dabei lernen die Leser:innen im Praxisteil, wie VITAL@WORK als Betriebssystem für motivierende Führung und Zusammenarbeit in Unternehmen installiert wird. Sie entschlüsseln das Geheimnis der kraftvollen Gestaltungsenergie, die ein gelebtes WIN-WIN zwischen Menschen und Unternehmen entfesselt. Dank dieser praktischen Methode können Mitarbeitende und Führungskräfte die Vorteile der „HUMANEN ZUKUNFTSWIRTSCHAFT” nutzen. So motiviert „DER POWER DUCK WEG“ Menschen und Unternehmen, gemeinsam ihre Zukunftserwartungen gewinnbringend und messbar zu erfüllen.

„DIE POWER DUCK“: Sinnbild für eine bessere Arbeitswelt

Warum wählt das Autor:innen-Team ausgerechnet eine Ente als Titelheldin für das herausfordernde Thema? Weil sie im Wesen und Verhalten ein Vorbild ist: Enten pflegen ein achtsames, beschützendes Miteinander, bevorzugen Gesellschaft und suchen aktiv danach. Sie können sich ideal unterschiedlichen Lebensräumen anpassen und besitzen nicht nur ein wasserdichtes Federkleid: Sie können auch schwimmen, laufen und fliegen.

WIN-WIN FOR WORK: das Team hinter dem etwas anderen Sachbuch

Die Vereinigung von sechs Menschen mit insgesamt 200 Jahren praktischer Erfahrung aus der Arbeitswelt haben zum Startup WIN-WIN FOR WORK und damit auch zum Buch „DER POWER DUCK WEG“ geführt: Der Autor Christian Czupalla ist Professional Master Mediation und Konfliktmanagement, erfolgreicher Unternehmer, Trainer und Berater. Seit 15 Jahren vereint er die Essenz aus anerkannten Managementtheorien, Change-Management und der Systemtheorie, um daraus einen einfachen, praktischen und wirtschaftlicheren Weg als Methode für Führungskräfte und Unternehmen in ihrer Gesamtheit zu entwickeln.

Doch erst durch die kreative Zusammenarbeit mit Michaela Jüngling (HR-Managerin), Claudia Schlicht (Kommunikationsdesignerin), Brigitte Bischoff (PR-Beraterin), Ernesto Schmutter (Strategie-Experte und Unternehmensberater) sowie Werner Schieche (Vertriebsprofi) entstand daraus die Motivation, die WIN-WIN FOR WORK Community ins Leben zu rufen. Ein Netzwerk, in dem alle Mitglieder voneinander lernen und sich dabei unterstützen können, um souveräner ihre individuellen Zukunftserwartungen zu gestalten.

Das STARTUP WIN-WIN FOR WORK

WIN-WIN FOR WORK, das neue Startup für HUMANE ZUKUNFTSWIRTSCHAFT, möchte die Arbeitswelt verbessern und Unternehmen auf den Next-Level der motivierten Produktivität heben. In einem lebendigen WIN-WIN Prinzip sehen die Gründer:innen die praktische Lösung für die großen Fragen in Firmen und Organisationen, damit sie wirtschaftlich, menschlich und somit gesellschaftlich nachhaltig beantwortet werden können. Denn WIN-WIN FOR WORK ist der festen Überzeugung, dass nur Menschen, die souverän handeln und entscheiden, (selbst)bewusst den Aufgaben der immer komplexer werdenden Arbeitswelt in Unternehmen begegnen können.

BIld Autor:innen-Team Copyright: WIN-WIN FOR WORK

Haben gemeinsam das Buch „DER POWER DUCK WEG“ geschrieben: das Autor:innen-Team des neuen Startups WIN-WIN FOR WORK

v.l.n.r. hinten: Ernesto Schmutter, Werner Schieche, Christian Czupalla vorne: Biggi Bischoff, Michaela Jüngling, Claudia Schlicht

Quelle WIN-WIN FOR WORK