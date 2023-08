Das Jedermann-Radsportevent

Der Sellaronda Bike Day ist ein sportliches Highlight in Val Gardena, Grödental

Am 16. September 2023 heißt es im Grödental wieder kräftig in die Pedale treten: An diesem bei Gästen und Einheimischen gleichermaßen beliebten „Volksradltag“, der 2023 bereits in die 17. Runde geht, werden auch dieses Jahr wieder rund 20.000 Radbegeisterte erwartet. Ob Rennradfahrer, Mountainbiker, E-Biker, Tandem-Nutzer oder Besitzer eines skurrilen Zweirads – beim Sellaronda Bike Day können alle mitmachen und die Sellagruppe ganz ohne Abgase und Motorenlärm umrunden. Für das Event werden von 8.30 bis 16.00 Uhr die vier Dolomitenpässe rund um den berühmten Bergstock, Sella- und Grödnerjoch sowie Pordoi- und Campolongopass, für motorisierte Fahrzeuge gesperrt.

Die Gesamtlänge der Tour beträgt 53 Kilometer bei einer maximalen Steigung von zwölf Prozent. Wer die gesamte Strecke absolviert, überwindet einen Höhenunterschied von insgesamt 1.600 Metern. Doch beim Sellaronda Bike Day handelt es sich nicht um ein klassisches Fahrradrennen – ganz im Gegenteil: Hier erhalten Radfahrer aller Altersgruppen und Leistungsklassen die Chance auf eine einzigartige Tour mit wunderschönen Ausblicken. Um den Genusscharakter des Events zu betonen, gibt es weder eine Startgebühr noch eine Zeitmessung. Auch eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jeder kann nach Lust und Laune spontan teilnehmen und in einem der Täler Alta Badia, Gröden, Fassatal oder Arabba seine persönliche Fahrt beginnen. Weitere Informationen zum Sellaronda Bike Day finden sich unter www.valgardena.it

Der Sellaronda Bike Day findet zweimal im Jahr, jeweils im Frühjahr und im Herbst, statt. Die Teilnehmer kommen hauptsächlich aus Italien, Deutschland, der Schweiz und Österreich, aber auch aus Großbritannien, den Benelux-Staaten und sogar aus Asien und den USA. Um einen reibungslosen und sicheren Ablauf des Großevents zu gewährleisten, arbeiten die beteiligten Orte im Grödental eng zusammen und werden dabei von zahlreichen Freiwilligen unterstützt. Trotz des lockeren Spaßcharakters der Veranstaltung müssen die Teilnehmer dennoch einiges beachten: Die Straßensperrung auf der Strecke erfolgt ausschließlich in der Zeit der Veranstaltung. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, die Route entgegen der Uhrzeiger­richtung zu fahren und stets auf der rechten Straßenseite zu bleiben, da auch Radsportler mit außergewöhnlichen Gefährten unterwegs sein werden. In zahlreichen Ortschaften bieten Restaurants und Cafés die Möglichkeit für eine genussvolle Einkehr zwischendrin. Viele Besucher nutzen das Event zudem als Gelegenheit, ein Picknick entlang der Strecke zu veranstalten.

Bild © Freddy Planinschek: valgardena.it

Quelle STROMBERGER PR GmbH