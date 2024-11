Der Weg zum UrTon: Wie Simone Poot ihre wahre Berufung fand

Manchmal beginnt der Weg zur eigenen Berufung mit einer Pause, einer inneren Einkehr oder einem tiefen Traum. Für Simone Poot war es die Entschlossenheit, aus ihrem bisherigen Leben auszusteigen und auf ihre innere Stimme zu hören, die sie zur Entdeckung des UrTons führte. Statt weiter auf der Bühne zu stehen und Musik nur im Außen zu erleben, entschied sie sich, tiefer zu gehen und sich der Frequenz-Arbeit zu widmen – einer Arbeit, die sie zur Essenz des Menschseins führen sollte.

Ein Schritt in die Stille – die Phase des Wandels

Simone erkannte, dass es an der Zeit war, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Nach der Rückkehr von einer herausfordernden Phase entschied sie, sich von ihrem bisherigen Beruf zu lösen. Sie spürte, dass etwas Größeres auf sie wartete. Doch bevor sie klar sah, wohin ihr Weg führen würde, gab es eine intensive Zeit des Innehaltens. „Ich gönnte mir eine Pause und träumte monatelang von Farben, Tönen und Organen“, beschreibt Simone ihre Phase der Selbstfindung. Diese lebhaften Träume waren kein Zufall – sie waren Botschaften, die sie tiefer führten.

Die Begegnung mit dem UrTon

Der Wendepunkt kam, als Simone in einem scheinbar zufälligen Moment auf der Autobahn unterwegs war. Dort begegnete sie einem Wissenschaftler und UrTon-Forscher Dr. Vemu Mukunda, der ihr auf besondere Weise den Zugang zu dieser Arbeit eröffnete. „Es war, als ob mein Auftrag plötzlich klar wurde“, erzählt Simone. Der UrTon – die individuelle Schwingung, die seit der Geburt in jedem Menschen existiert – wurde zu ihrer neuen Berufung. Sie erkannte, dass es die inneren Töne waren, die sie erforschen und anderen Menschen näher bringen wollte.

Vom Klang zur Essenz des Menschseins

Für Simone war es eine tiefgreifende Erkenntnis: Die Musik und die Bühne waren wichtige Stationen, aber sie führten sie nicht zur wahren Erfüllung. „Mein Platz ist nicht auf der Bühne. Es sind die Töne im Innen, die wirklich zählen“, sagt sie. Durch die Arbeit mit dem UrTon wollte sie Menschen dabei helfen, ihre inneren Frequenzen zu entdecken und in Einklang mit sich selbst zu kommen. Diese Frequenzarbeit berührt die Essenz des Menschseins und schafft eine Verbindung zur eigenen inneren Wahrheit.

Die Magie der inneren Frequenz

Seit ihrer Entscheidung, den UrTon zum Mittelpunkt ihrer Arbeit zu machen, zeigt Simone anderen, wie sie ihre natürliche innere Frequenz ausrichten können. „Es geht darum, die eigene Essenz zu spüren und die ‚klingenden‘ Wesenskerne zu entdecken“, erklärt sie. Mit dem UrTon als Leitfaden erleben viele Menschen eine tiefe Transformation, indem sie emotionale Blockaden lösen und sich selbst auf einer ganz neuen Ebene wahrnehmen.

Fazit

Simone Poots Reise zum UrTon zeigt, dass der Weg zur inneren Berufung oft in den leisen Momenten beginnt. Es erfordert Mut, aus alten Mustern auszusteigen und sich dem zuzuwenden, was tief in einem selbst schwingt. Der UrTon ist für Simone der Schlüssel zu einem erfüllten Leben – eine Schwingung, die Menschen zu sich selbst zurückführt und sie in ihrer Essenz berührt.

FAQs

1. Was ist der UrTon und warum ist er so wichtig?

Der UrTon ist die individuelle Grundfrequenz, die in jedem Menschen seit der Geburt schwingt. Er repräsentiert die Essenz eines Menschen und kann dabei helfen, Blockaden zu lösen, das innere Gleichgewicht wiederherzustellen und sich mit dem authentischen Selbst zu verbinden.

2. Wie kann der UrTon zur persönlichen Transformation führen?

Durch die Arbeit mit dem UrTon kommen Menschen in Berührung mit ihrer tiefsten inneren Frequenz, was emotionale und körperliche Blockaden lösen kann. Diese Verbindung schafft Klarheit, stärkt die Selbstwahrnehmung und führt zu einem authentischeren und erfüllteren Leben.

3. Was unterscheidet Simones Frequenzarbeit von der klassischen Musik?

Während die Musik oft im Außen bleibt und sich auf Töne und Melodien konzentriert, arbeitet Simone mit den inneren Frequenzen, die tief in jedem Menschen schwingen. Der Fokus liegt auf dem inneren Klang, der persönliche Resonanz und Transformation ermöglicht.

Autor:

Simone Poot hat sich seit ihrer Kindheit der Musik, den Tönen und Frequenzen verschrieben. Trotz eines Rückschlags in ihrer Gesangskarriere gründete sie erfolgreich eine Musikschule, die sie 30 Jahre lang leitete. Nach einer inspirierenden Reise auf dem Jakobsweg entdeckte sie ihre wahre Berufung als UrTon-Bestimmerin und hilft nun Menschen, durch ihre individuelle Frequenz ein erfülltes Leben zu führen.

