Start-up DIE ÖLFREUNDE erfolgreich mit neuen Produkten gelistet

17-jähriger Jung-Unternehmer Paul, bekannt aus VOX-Format „Höhle der Löwen“ vom 2.10.2023, ist Deutschlands jüngster Ölmüller

Nun ist er deutschlandweit bekannt, der 17-jährige Jung-Unternehmer Paul Belthle. Zusammen mit seinem Team hat er am 2.10.23 in dem VOX-Format „Höhle der Löwen“ einen Doppel-Deal bekommen.

Alles begann 2018, als Paul zu Weihnachten eine kleine Ölmühle geschenkt bekam. Als Naturliebhaber und voller Tatendrang hat Paul Öle gepresst, mit Kräutern und Gewürzen verfeinert, Freunde und Familie begeistert, erste Produkte im eigenen Hofladen und in regionalen Märkten verkauft. Doch die Nachfrage wurde immer größer! Sein Vater, Bierbrauer und Mälzer, damals Leiter einer Piratenjugendherberge, die während des Corona-Lockdowns geschlossen war, wurde immer stärker einbezogen. Inzwischen wurden die Öle der ÖLFREUNDE auch bei führenden Lebensmittelhändlern wie Rewe und Edeka gelistet und Paul hat nun seine Eltern bei sich in seiner Manufaktur fest angestellt.

Inzwischen gibt es 13 verschiedene Öle des jüngsten Ölmüllers Deutschlands; alle so natürlich wie möglich. DIE ÖLFREUNDE verzichten auf Aromastoffe und verwenden ausschließlich reine Gewürze und Kräuter. Alle Öle werden in der hauseigenen Mühle im Naturpark Obere Donau regional produziert, man kann die ÖLFREUNDE antreffen, wenn sie selbst mit dem Traktor unterwegs sind.

„Unsere Öle werden kaltgepresst, bis 37 Grad“ erklärt Jung-Unternehmer Paul die Besonderheit seiner authentischen Öle. Natur, die man schmeckt, so Paul weiter: “Unser hochwertiges kaltgepresstes Speiseöl wird Tropfen für Tropfen schonend in unserer hauseigenen Ölmühle im Naturpark Obere Donau kaltgepresst. Dadurch werden die wertvollen Inhaltsstoffe, die unsere Rohstoffe besitzen wie Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren, optimal erhalten. Unsere Speiseöle sind unbehandelt, denn die reine Qualität und der Geschmack des Produktes steht für uns an oberster Stelle. All unsere Rohstoffe sind aus heimischer Landwirtschaft.“

Abgefüllt in wertigen nachhaltigen Glasflaschen mit Holzgriff-Korkverschluss und modernem Design sind die Produkte der ÖLFREUNDE in immer mehr Lebensmittelmärkten erhältlich.

Spannende Ölkreationen bieten die ÖLFREUNDE an, als Bio-Trio „keltenfreund“, „bruschettafreund“ und „leindotterfreund“. Ideal für jede/n Hobbykoch oder Hobbyköchin sind „rapsfreund“, „kräuterfreund“ und „chillifreund“. Grillmeister lieben den „knobifreund“ und „hopfenfreund“. Aber auch der „pastafreund“ für Nudelfans oder der „schwarzkümmelfreund“ ist erhältlich. Als Bio-Produkt gibt es das Bio Hanföl, der sogenannte „hanffreund“, ebenfalls sehr beliebt und garantiert mit Suchtpotenzial!

Aktuell sind 13 Öle der ÖLFREUNDE erhältlich. Das Kräuteröl, der “kräuterfreund“ als Rapsöl mit Kräutern nativ kaltgepresst, ist z.B. in der edlen 0,5 l Flasche im eigenen Online-Shop ab 7,49 € erhältlich, das Bio Öl „bruschettafreund“ 500 ml für 8,49 €.

Weitere Information und der Online Shop unter: https://dieoelfreunde.de/collections/speiseol

Hinter der Marke DIE ÖLFREUNDE steckt ein 17-jähriger Wirtschaftsgymnasiast, der 2018 seine Liebe zur Natur, seiner Ölmühle und dem Verfeinern mit Kräutern und Gewürzen entdeckt hat. Mit Unterstützung seiner Familie ist aus diesem Pioniergeist mittlerweile eine erfolgreiche Food-Manufaktur entstanden, die in immer mehr Lebensmittelmärkten, Bioläden, Naturkostläden und online ihre erfolgreichen Produkte vertreibt. Nach seinem TV-Auftritt am 2.10.23 und einem Doppel-Deal in dem VOX-Format „Höhle der Löwen“ sind DIE ÖLFREUNDE nun national bekannt. Bereits 2022 hatte Paul Belthle den Bio- Ökonomiepreis in Baden-Württemberg gewonnen.

Bild Die ÖLFREUNDE

