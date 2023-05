D*Face wird zum Signature Artist für das art’otel London Hoxton ernannt

Die PPHE Hotel Group, eine internationale Hotelgruppe, die Hotels und Resorts entwickelt, besitzt und betreibt, freut sich bekannt zu geben, dass sie den britischen Street Art Künstler D*Face als Signature Artist für das art’otel London Hoxton auserwählt hat, das im ersten Halbjahr 2024 eröffnet werden soll.

Der in London geborene D*Face ist weltweit als einer der bekanntesten zeitgenössischen urbanen Künstler seiner Generation. Er verbindet Kunst, Design und Graffiti auf eine Art und Weise miteinander, die der Entstehung der Street Art vorausging. In den letzten zwei Jahrzehnten hat D*Face seinen unverwechselbaren Stil weltweit verbreitet, mit weit über hundert Wandgemälden, einer Vielzahl von Einzelausstellungen und Kooperationen mit Größen wie Blink 182, Triumph Motorcycles und Uniqlo. Jetzt schließt sich der Kreis und D*Face kehrt dorthin zurück, wo für ihn alles begann, in Londons berühmtes East End.

D*Face verkörpert perfekt den rebellischen und unkonventionellen Geist dieser Gegend und wird mit seinem kühnen, von Pop-Art inspirierten Stil die lebendige und einzigartige Sprache der Straße in die Innenräume des neuesten art’otels bringen. In Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Interior Design Studio Digital Space wird D*Face alles von großen Original-Skulpturen und Wandbildern bis hin zu Details wie maßgeschneiderten Armaturen und gewagten Möbeln gestalten, um sicherzustellen, dass jeder Zentimeter des neuen Lifestyle-Hotels den Gästen das Gefühl gibt, wirklich in Londons kreativstes Zentrum einzutauchen.

Das art’otel London Hoxton wurde von Squire & Partners entworfen und basiert auf einer reinen zylindrischen Struktur, die eine prominente Ecke in der South Shoreditch Conservation Area einnimmt. Das 27-stöckige Gebäude befindet sich derzeit im Bau und wird einen außergewöhnlichen Blick über die Hauptstadt bieten. Es verfügt über 357 Gästezimmer, darunter 60 Suiten, Restaurants, eine Bar, eine Kunstgalerie, Veranstaltungsräume, ein Auditorium und umfangreiche Leisure Facilities, darunter ein Hallenbad.

D*Face ist nach Jaime Hayon, dem spanischen Künstler und Innenarchitekten des art’otel London Battersea Power Station, dem ersten art’otel in London, welches im Dezember 2022 seine Pforten öffnete, der zweite Signature Artist, der mit der Marke art’otel in London zusammenarbeitet.



Boris Ivesha, Präsident und CEO der PPHE Hotel Group, sagt dazu:

„Für unser zweites Londoner art’otel wollte die Gruppe mit einem Künstler zusammenarbeiten, der das urbane Flair von Hoxton verkörpert. Wir wussten sofort, dass der Multimediakünstler D*Face die beste Wahl wäre – seine lebendigen Designs und subversiven Arbeiten im Pop-Art-Stil gehören zur Avantgarde der Londoner Street-Art-Szene. Sein Werk wird unser einzigartiges Hotel- und Lifestyle-Angebot hervorragend ergänzen.

Dies ist ein weiterer aufregender Meilenstein für die Marke art’otel, da wir uns auf bevorstehende Eröffnungen einer Reihe neuer art’otel-Häuser in Zagreb und Rom sowie in London vorbereiten.“



Dean Stockton, D*Face, kommentiert dies:

„Für mich ging es bei der urbanen Kunst schon immer darum, Barrieren zu überwinden, die Grenzen dessen, was man erwartet, zu verschieben und mit jeder Leinwand, die ich in die Finger bekomme, zu experimentieren. Und diese Gelegenheit mit dem art’otel London Hoxton ist das in seiner ultimativen Form. In den letzten zwanzig Jahren habe ich viele Wände bemalt, und ich sage immer, je größer, desto besser – was könnte also besser sein als ein ganzes Hotel? Dass es in meiner Heimatstadt liegt, an der Schwelle zu dem Ort, an dem meine ganze Karriere begann, ist ein echter Meilenstein für mich.“

