Jubiläum: Die Sesamstraße wird 50! Elmo, Ernie und das Krümelmonster als Mitmach-Tonies!

Sie war der Pionier des Kinderfernsehens, das es bis dahin in Deutschland so noch nicht gab: die Sendung “Sesamstraße”. Am 8. Januar 1973 startete die erste Folge in Deutschland – und seit nunmehr 50 Jahren ist sie mit Kultfiguren wie Ernie und Bert, dem Krümelmonster, Elmo, Grobi und vielen weiteren Charakteren unverwechselbar. Vielfach ausgezeichnet mit nationalen und internationalen Preisen, ist die Sesamstraße eine der erfolgreichsten deutschen Kindersendungen.

Unterhaltung, die Kindern etwas beibringt, pädagogisch wertvoll und gleichzeitig urkomisch ist – die Sesamstraße nimmt Kinder ernst und hat viele Generationen bereichert und geprägt. Sie fördert Neugier, kreatives Spiel, Respekt, Verständnis und die Lust aufs Lernen. Sie steht für Bildung, Wertevermittlung und Unterhaltung, und sie feiert Unterschiede und Gemeinsamkeiten – vielfältig, kindgerecht und qualitativ hochwertig umgesetzt.

Alle diese Werte sind auch tonies sehr wichtig. Deshalb bereichern bereits drei Figuren aus der Sesamstraße das tonies-Portfolio: Elmo, Ernie und das Krümelmonster, alle drei Mitmach-Tonies, bescheren als Hörfiguren kleinen Zuhörer*innen lustige Momente und regen zum aktiven Mitspielen und Singen an.

Elmos Mitmachmusik

Elmo hat etwas, das er unbedingt mit den Zuhörer*innen teilen möchte: Seine Liebe zur Musik! Er zeigt, mit welchen lustigen Dingen man Musik machen kann, fordert zum Mitsingen der fröhlichsten Lieder und zum Tanzbein-Schwingen zu jeder Menge verrückter Monster-Musik auf. Auch Abby und das zottelige Krümelmonster kommen zu Besuch und sorgen dafür, dass die Verabredung mit Elmo zu einer echten Party wird.

Ernies Mitmachmärchen

Ernie liebt es, Märchen und lustige oder spannende Geschichten zu erzählen. Mit ein bisschen Fantasie und ein paar Tipps von Ernie kann man teilhaben und sich von Straßengeräuschen inspirieren lassen, ein Ständchen für Bert dichten und die Buchstaben-Sprache erfinden. Außerdem führen Ernie und Bert drei der bekanntesten Märchen auf. Natürlich wird dabei auch gesungen.

Krümelmonsters Mitmampfspaß

Das beliebte, zottelige und immer hungrige Krümelmonster lädt zu einer Verabredung ein, bei der jede Menge Spaß garantiert ist. Krümelmonster, Elmo und Abby animieren zum Mitmachen, Mittanzen und Lösen kniffliger Rätsel und sorgen für eine tolle Stimmung und gute Laune. Man hört wie das Krümelmonster gesunde und leckere Snacks in seinem Foodie-Truck zubereitet und wie unter den Freunden gemeinsam Kekse gefuttert werden.

