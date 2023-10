Die winterliche Seiser Alm

Von der Seiser Alm kann man nur begeistert sein. Im Angesicht der imposanten Dolomiten, in der befreienden Weite der größten Hochalm in Europa, eröffnet sich ein wahres Paradies zum Skifahren und Langlaufen, zum Rodeln, zum Schneeschuh- und Winterwandern.

Inmitten der malerischen Winterwelt liegt das Tirler – Dolomites Living Hotel****s. Ein außergewöhnliches Naturhotel, das sich dem gesunden Wohnen und Genießen verschrieben hat. Guide Hannes begleitet seine Gäste hinaus in das Naturerlebnis Seiser Alm. Im Curasoa Spa dreht sich alles um das Wohlbefinden und die Gesundheit – neuerdings bietet sogar ein professioneller Physiotherapeut Behandlungen im Hotel an. Alm-Urlaub und Kraft-Tanken in den Dolomiten.

Tief durchatmen im Herzen der Dolomiten

Die Seiser Alm ist der Inbegriff für Urlaub in einer traumhaften Naturlandschaft. Über 175 Kilometer bestens präparierte, schneesichere Pisten für jedes Niveau erwarten die Skifahrer in der Region Seiser Alm-Gröden. Wer noch weiter hinaus möchte, der findet sich inmitten von Dolomiti Superski wieder, dem größten Skikarussell der Welt mit der legendären Skitour Sella Ronda. Langläufer tauchen auf 80 Kilometer Loipen in optimaler Höhenlage (1.650 bis 1.800 Meter) in die Ruhe der Winternatur ein. Kurse und Langlaufsafaris für Anfänger und Könner machen das Langlauferlebnis auf der Seiser Alm besonders eindrucksvoll. Auf den Rodelbahnen geht es schwungvoll zu. Wo sich untertags die Familien im Schnee austoben, wird später beim abendlichen Schlittenfahren die Nacht zum Tag gemacht. Beim Schneeschuhwandern, Winterwandern und Skitourengehen ist Zeit für Naturbeobachtungen und ruhige Momente.

Körper und Geist in Einklang bringen

Vollgetankt mit frischer Bergluft, kommen im 800 m² großen Wellnessbereich des Tirler-Dolomites Living Hotels Wintergenießer zur Ruhe. Die Panoramasauna eröffnet einen spektakulären Blick über die Alm. Die Zirm-Bio-Kräutersauna, das Almaroma-Dampfbad und die Almheu-Außensauna wärmen rasch auf. Im Innen- und Außenpool kann man sich im Wasser treiben lassen. Das Curasoa SPA verwöhnt von Kopf bis Fuß mit Tirler Curasoa SPA Naturprodukten. Entspannende Stunden versprechen die Schwingungs-Energie-Grotte und die ideenreich gestalteten Ruheoasen.

Neu: Physiotherapie und Osteopathie im Urlaub

Das Tirler – Dolomites Living Hotel bietet Behandlungen durch einen professionellen Physiotherapeuten und Osteopathen an, um Verspannungen und tiefsitzende Blockaden zu lösen. Dtt. Matteo Cencioni behandelt im Hotel Wirbelsäulenerkrankungen, Störungen des Verdauungssystems, Kopfschmerzen, Unterleibsverspannungen und vieles mehr. Entspannung im SPA-Bereich geht im Tirler Hand in Hand mit einem Gesundheitsangebot.

Natürlich leben im Green Living Hotel

Die Gastgeber im Tirler – Dolomites Living Hotel lassen keine Gelegenheit aus, ihren Gästen die Schönheit der Seiser Alm näher zu bringen und die Kraft der Natur wirken zu lassen. Das gesamte Hotel wurde nach den strengen Richtlinien des UNESCO-Biosphären-Konzepts auf höchstem baubiologischem Niveau errichtet. Selten finden Urlauber in einem Hotel ein derart angenehmes Ambiente zum Durchatmen, Entspannen und Ausruhen. Die Zimmer und Suiten sind mit Lärchenholz, Zirbenkieferholz, Naturstein, Eichenholzböden sowie beheizten Kalk- und Lehmwänden ausgestattet. Ein unvergleichliches Raumklima frei von Strahlen und Allergenen garantiert größtmögliche Erholung. Dies brachte dem Hotel Tirler u.a. als erstes Hotel in Italien das ECARF-Qualitätssiegel für Allergikerfreundlichkeit sowie den Green Travel Award und das Best Sleep Gold-Zertifikat ein. Die enge Verbundenheit des Tirler mit der Natur spiegelt sich auch in der Genussküche wider. Aus hochwertigen, einheimischen Produkten zaubert das Küchenteam eine innovative und natürliche Feinschmeckerküche. Auf spezielle Ernährungswünsche, Lebensmittelallergien oder Unverträglichkeiten wird professionell eingegangen.



Early Bird – Wintereröffnungsangebot

Leistungen: 12 % Ermäßigung je nach Verfügbarkeit und Zeitraum, Mindestaufenthalt 5 Nächte, genussvoll-alpines „Guten Morgen Erlebnis“ mit lokalen, frischen und vitalen Spezialitäten, Gourmetabendessen in den Hüttenstuben, Wellnesswelt mit Panorama Pool und Saunas, Verleih des Spa-Sets, umfangreiches Sportangebot mit Guide Hannes, gratis Schlittenverleih, 12 % Ermäßigung auf alle Beautybehandlungen bis 15 Uhr

Langlauf unterm Plattkofel Jänner bis März 2024

Leistungen: 7 Tage Übernachtung mit Halbpension, Skiraum, Loipenticket im Preis inbegriffen – Preis p. P.: ab 1.766 Euro

Bild Tirler-Dolomites Living Hotel

Quelle mk Salzburg