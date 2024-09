Digitale Sportphysiotherapie Exakt Health schließt Seed-Finanzierungsrunde ab und launcht KI-basierte Lauftrainingspläne

Exakt Health hat über 2,2 Millionen Euro von Barmenia Next Strategies (BNS), ESB Invest, Backbone Ventures, Auxxo und namhaften Business Angels eingesammelt.

Mit den neuen Finanzmitteln erweitert das Unternehmen sein bisheriges Angebot rund um die Therapie und Prävention von Laufverletzungen und startet smarte, KI-basierte Lauftrainingspläne.

Partnerschaft mit der Barmenia Krankenversicherung ermöglicht 300.000 Versicherten den kostenlosen Zugang zum Angebot von Exakt Health.

Exakt Health bietet die erste digitale Sportphysiotherapie in Deutschland an, die als Medizinprodukt zertifiziert ist. Jetzt hat das Unternehmen eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2,2 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wurde die Runde von der Barmenia Next Strategies (BNS), der Venture-Capital-Einheit der Barmenia. Ebenfalls neu dazu kommt die ESB Invest. Darüber hinaus beteiligen sich erneut wesentliche Bestandsinvestoren Backbone Ventures und Auxxo sowie eine Runde namhafter Business Angels wie Maximilian Tayenthal, Co-Gründer und Co-CEO von N26, und HR-Expertin Cornelia Oelling (geb. Hoppe), Gründerin und HR-Consultant, bei Exakt Health.

Mit den neu eingeworbenen Mitteln plant Exakt Health eine deutliche Erweiterung seines Angebots: Neben digitalen Programmen zur Therapie und Prävention von Laufverletzungen führt das Unternehmen in den nächsten Wochen intelligente, KI-basierte Lauftrainingspläne ein – eine bahnbrechende Ergänzung für Läuferinnen und Läufer, die individualisierte Trainingspläne suchen, welche sich dynamisch an ihre Fortschritte und ihre körperliche Verfassung anpassen. Außerdem wird das Unternehmen umfangreiche klinische Studien durchführen, um sein erweitertes Angebot fortlaufend medizinisch zu validieren.

“Unsere Vision ist es, die umfassendste App für Läuferinnen und Läufer zu entwickeln, die Physiotherapie und neueste trainingswissenschaftliche Erkenntnisse vereint. Damit erhalten alle Läuferinnen und Läufer Zugang zu fortschrittlichsten Trainingsmethoden, ohne sich um Laufverletzungen sorgen zu müssen. Mit dem Launch unserer Lauftrainingspläne setzen wir einen neuen Standard und wollen unsere Nutzerzahl in den nächsten 18 Monaten von 200.000 auf über eine Million steigern”, erklärt Exakt Health CEO und Mitgründer Philip Billaudelle.

Exakt Health schließt Marktlücke mit KI-basierten Lauftrainingsplänen

Laufverletzungen effektiv vorzubeugen, erfordert maßgeschneiderte Trainingspläne, die individuell auf den Zustand und die Fortschritte von Läufern eingehen. Für Hobbysportler war das bisherige Angebot auf dem Markt jedoch unzureichend, denn persönliche Lauftrainer und Physiotherapeuten, die individuelle Trainingspläne erstellen und bei laufenden Fragen und Anpassungen persönlich betreuen, sind sehr kostenintensiv. Bereits vorgefertigte Lauftrainingspläne wiederum sind statisch und können nicht individuell an das tatsächliche Können und die Fitness der Läufer angepasst werden. Sie berücksichtigen auch nicht mögliche Schmerzen, Verletzungen, unter- oder überdurchschnittliche Anpassungsfähigkeiten, Erkrankungen oder Trainingspausen, was im schlimmsten Fall zu neuen Verletzungen und Chronifizierungen führen kann.

Die neuen KI-basierten Laufpläne von Exakt Health setzen dort an, wo herkömmliche statische Pläne versagen. “Während vorgefertigte Laufpläne häufig statisch und unflexibel sind, passen sich die neuen Laufpläne von Exakt Health dynamisch an das individuelle Fitnessniveau, Verletzungsrisiken und die Fortschritte der Nutzer an. Der Einsatz von KI hilft dabei, das Coaching durch professionelle Trainer digital abzubilden und somit allen Läufern – vom Anfänger bis zum Profi – einen individuellen und ausgewogenen Plan anzubieten. Mit der Digitalisierung des persönlichen Lauftrainings füllen wir eine Marktlücke, da sie nicht nur kostengünstig, sondern auch ganzheitlich präventiv ist“, erklärt Billaudelle.

Partnerschaft mit Barmenia Versicherung

Seit dem 1. September profitieren außerdem 300.000 Barmenia-Kundinnen und -Kunden mit einer Krankheitskostenvollversicherung* von einem neuen Angebot: Exakt Health kann als kostenfreier Bestandteil ihrer Krankenversicherung genutzt werden. Durch die Partnerschaft erhält Exakt Health einen erweiterten Zugang zu einer großen Versichertengruppe, während die Barmenia ihren Versicherten einen verbesserten Service bieten kann. Kooperationen zwischen Exakt Health und weiteren Krankenversicherungen sind bereits in Planung.

Dr. Jan Seidel, Geschäftsführer der Barmenia Next Strategies: „Das Gründerteam von Exakt Health hat uns durch seine langjährige Erfahrung und den wissenschaftlich fundierten Ansatz der App überzeugt. Die Effektivität der Physiotherapie-App zeigt uns, wie digitale Lösungen eine moderne, patientenzentrierte Gesundheitsversorgung prägen können. Wir sind stolz darauf, ein Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein.“

Bild:Exakt Health Gründungsteam v.l.n.r.Philip Billaudelle, Co-Founder & CEO,Lucia Payo, Co-Founder & CTO,

Maryke Louw, Mitgründerin und medizinische Leiterin.Quelle:Exakt Health

Quelle:MEDIA RELATIONS