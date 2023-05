Dopper Water Tap gewinnt iF Design Award 2023

Der Dopper Water Tap wurde für sein innovatives Design in der Kategorie “Produktdesign Public/Retail” ausgezeichnet. Die Entscheidung traf eine Jury aus 133 unabhängigen, internationalen Experten, die fast 11.000 Einreichungen aus 56 Ländern prüfte.

Der Dopper Water Tap ist ein smarter Wasserhahn, der von Organisationen, Institutionen und Unternehmen in öffentlich zugänglichen Gebäuden eingesetzt wird. Sein Ziel: Konsumverhalten positiv beeinflussen, indem beim Auffüllen von Wasserflaschen motivierende Nachrichten über ein Display an die Nutzer:innen kommuniziert werden. Zudem gibt ein Dashboard genau Auskunft darüber, inwieweit durch das Nachfüllen von wiederverwendbaren Wasserflaschen zur Vermeidung von Plastikmüll beigetragen wurde.

Der in acht Farben erhältliche Dopper Water Tap passt in jedes Interieur und kann durch Hinzufügen eines Markenlogos auf dem Display weiter individualisiert werden. Seine Mission: Die Menschen zu inspirieren, über nachhaltiges Verhalten nachzudenken und Leitungswasser zu trinken. In den Niederlanden kann der Dopper Watert Tap bereits in Albert-Heijn-Supermärkten oder bei Bijenkorf, dem größten Kaufhaus Amsterdams genutzt werden. Die Markteinführung in Deutschland steht bevor.

Design im Dienste der Nachhaltigkeit

Jedes Element des Dopper Water Taps wurde während des Designprozesses sorgfältig bedacht, um sicherzustellen, dass das fertige Produkt sowohl Aufmerksamkeit erregt als auch Neugierde weckt. Von der einzigartigen „R-Biegung“ des Wasserhahns, die das „R“ im Dopper-Logo nachbildet, bis hin zu den 200 sorgfältig durchdachten positiven Botschaften, die auf dem Display in Form eines Wassertropfens angezeigt werden, wurde jeder Aspekt im Hinblick auf

das Endziel abgewogen: Gewohnheiten ändern und die Menschen zum Trinken aus dem Wasserhahn zu inspirieren.

Virginia Yanquilevich, CEO von Dopper: „Als wir den Dopper Watert Tap entwickelten, hatten wir ein Ziel: eine dauerhafte Verhaltensänderung. Das Design sollte die Menschen dazu inspirieren, Leitungswasser zu trinken, indem es das Zapfen von Wasser einfach, lustig und offensichtlich macht. Das Endergebnis tut genau das, dank seines ikonischen Aussehens, seiner Benutzerfreundlichkeit und der Interaktion mit den Benutzer:innen. Die Auszeichnung mit dem IF Design Award ist ein Beweis dafür, dass großartiges Design eine große Wirkung erzielen kann.“

Robin Hoenderdos, Kreativdirektor von FLEX/design und verantwortlich für das Design des Dopper Water Taps: „Bei einem wirklich sinnvollen Design geht es nicht nur darum, gut auszusehen. Es geht darum, positiven Einfluss auf das Leben der Menschen zu haben. Das ist es, wonach wir streben müssen – Designs, die nicht nur ins Auge fallen, sondern uns auch inspirieren und zum Handeln bewegen.“

Quelle: Christine Maria Veauthier PR Professional