Doubledeck® Snowboards: Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“

Doubledeck® Snowboards wagt den Sprung ins Rampenlicht bei „Die Höhle der Löwen“

Die Spannung steigt: DOUBLEDECK® Snowboards, das innovative Unternehmen aus Lauf an der Pegnitz, stellt sich in diesem Dezember einer der bekanntesten TV-Herausforderungen für Gründer. In der Show „Die Höhle der Löwen“ haben junge Unternehmen die Chance, ihre Geschäftsidee vor einer hochkarätigen Investorenrunde zu präsentieren. Ziel ist es, die „Löwen“ – prominente Investor:innen, darunter erfahrene Unternehmer:innen und Branchen-Expert:innen – von ihrer Vision und Marktstärke zu überzeugen, um eine Finanzierung für den nächsten Wachstumsschritt zu erhalten. In „Die Höhle der Löwen – Endlich Weihnachten“ am 10. Dezember ab 20:15 zeigt VOX, ob Andreas Kramer einen Löwen überzeugen konnte.

DOUBLEDECK® Snowboards will die Jury mit dessen preisgekrönter und patentierter Technologie begeistern. Das DOUBLEDECK® -Snowboard revolutioniert das Fahrerlebnis durch das Convex Pressure Bow System® (CPS) und das Inverse Concave Bending System® (ICS). Dadurch profitieren Anfänger von einer hohen Drehfreudigkeit, die für eine leichtere Schwungeinleitung sorgt, und der einzigartige präzise, dennoch weiche Kantengriff reduziert das klassische Verkanten stark. Der Präzise Kantengriff schenkt außerdem Fortgeschrittenen ein einmaliges Carving-Erlebnis.

Profis freuen sich über den zusätzlichen Pop, der ein noch nie dagewesenes Abspringen ermöglicht und zugleich die Gelenke schont, denn Pisten- und Geländeunebenheiten werden vom Board abgefedert. Dieses Konzept brachte DOUBLEDDECK® bereits den renommierten ISPO Award 2022 ein und sichert der Marke auch international Beachtung.

Neben der Technologie wird DOUBLEDECK® sein „Let to Rent“-Programm präsentieren – ein flexibles Mietmodell, das sich an Wintersportler:innen richtet, die in Qualität investieren wollen, ohne das volle Risiko eines Kaufs einzugehen. Kund:innen können ihre Snowboards nach der Saison zurückgeben und haben die Freiheit, im nächsten Jahr ein neues Modell zu testen. „Let to Rent“ bietet somit die perfekte Möglichkeit, stets auf dem neuesten Stand der Snowboard-Innovation zu bleiben, und eröffnet dem Unternehmen ein wiederkehrendes Geschäftsmodell.

„Die Teilnahme an ‚Die Höhle der Löwen‘ ist für uns eine aufregende Gelegenheit, unseren innovativen Ansatz für den Wintersport einem Millionenpublikum zu zeigen und die Herzen der Löwen für unsere Vision zu gewinnen,“ so Andreas Kramer, CEO von DOUBLEDECK® Snowboards, “ob es funktioniert hat, davon kann sich jede:r am 10. Dezember bei VOX selbst überzeugen.”

ÜBER DIE SHOW DIE HÖHLE DER LÖWEN

Seit mehreren Staffeln bietet „Die Höhle der Löwen“ Startups eine Plattform, ihre Vision einem Millionenpublikum und potenziellen Investor:innen zu präsentieren. Die Investorenrunde, bestehend aus prominenten Persönlichkeiten wie Unternehmer:innen und Innovationsführer:innen, entscheidet nach jedem Pitch, ob und wie viel sie in die vorgestellten Unternehmen investieren wollen. Der Weg zur Finanzierung ist anspruchsvoll, bietet jedoch eine einmalige Chance für Teilnehmer:innen, wertvolle Unterstützung für die Umsetzung ihrer Geschäftsideen zu erhalten.

ÜBER DOUBLEDECK ®

DOUBLEDECK® Snowboards revolutioniert den Wintersport mit seiner einzigartigen, patentierten Technologie, die das Snowboard-Erlebnis auf ein völlig neues Niveau hebt. Von Anfängern bis zu Profis ermöglicht DOUBLEDECK® präziseres Carven, höhere Sprünge und ein intensiveres Fahrerlebnis – ausgezeichnet mit dem ISPO Award 2022. Die innovativen Snowboards zeichnen sich durch das Convex Pressure Bow System® (CPS) und das Inverse Concave Bending System® (ICS) aus, die für mehr Kontrolle, Komfort und Spaß sorgen. Bei der Entwicklung des Boards war Profi Rider Terje Håkonsen beteiligt.

Mit dem „Let to Rent“-Programm setzt DOUBLEDECK® neue Maßstäbe in der Branche, indem es flexible Mietmodelle für Snowboards anbietet – eine nachhaltige Lösung, die den Wintersport zugänglicher macht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.doubledecksnowboards.com

Bild: Andreas Kramer präsentiert das DOUBLEDECK® Snowboard bei „Die Höhle der Löwen“ (Die Höhle der Löwen, VOX, Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer)

