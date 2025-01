For Lovers and Dreamers: Valentinstag mit Bearaby

Blumen und Schokolade sind out, dieses Jahr verschenken wir am Valentinstag Geborgenheit – und zwar mit den Home-Wellness-Produkten von Bearaby. Die New Yorker Brand setzt auf designorientierte Gewichtsdecken und andere durchdachte Schlaf-Accessoires aus ressourcenschonenden Materialien, um mehr Wohlbefinden in das Leben der Menschen zu bringen. Für gemeinsame Entspannungsmomente im trubeligen Alltag und erholsamen Dornröschenschlaf für unsere Liebsten.

Dream on together

Der Dreamer ist eine samtweiche Schlafmaske mit Gewicht, die sich anfühlt wie eine Umarmung für die Augen. Das leichte Gewicht funktioniert wie eine Tiefenmassage gegen Verspannungen im Gesicht und hilft, Augen, Stirn, Schläfen und Kiefer zu entspannen. Erhältlich ist der Dreamer in fünf beruhigenden Farben – Nachtruhe-Grau, Nachtmarine, Süßlavendel, Sonnenkoralle und Sternennacht. Perfekt auch für den Couple-Partnerlook beim gemeinsamen Ruhen und Schlafen, Entspannen und Erholen.

Hergestellt aus 100 Prozent upgecyceltem, GRS-zertifiziertem Polyester

Leichtes Gewicht durch natürliche Tonerde

Ergonomische Form und weiche Stretchbänder für die perfekte Passform

Funktion trifft Ästhetik

100 Prozent abdunkelnd

Perfekt für Reisen

Cuddles all day

Die Wärmehelden von Bearaby sind eine vielseitige Kollektion beheizbarer Komfortprodukte, die das Gefühl einer wohltuenden, wärmenden Umarmung schenken. Jedes Produkt ist auf verschiedene Körperbereiche und Bedürfnisse abgestimmt: Der „Lounger“ bietet als großzügige, flexible Heizdecke angenehme Wärme, der „Calmer“ entlastet den Nacken mit seiner ergonomischen Form, und der „Snuggler“ ersetzt herkömmliche Wärmflaschen – ganz ohne Gummi und Wasser.

Gewicht und lang anhaltende Wärme helfen beim Entspannen

Warme und kalte Anwendung möglich

Einfach in der Mikrowelle zu erwärmen

Gegen Schmerzen, für Muskelregeneration und zum erholsamen Schlafen

Der Kern ist aus natürlicher und biologisch abbaubarer Tonerde

Weiches Außenmaterial aus 100 Prozent GRS-zertifiziertem, upgecyceltem Polyester

Zeitloses und schlichtes Design

Bild: Dreamer Schlafmaske Nachtmarine Bildcredit © Bearaby

Die Produkte von Bearaby sind online unter Bearaby.eu erhältlich. Die Schlafmaske „Dreamer“ kostet 49 EUR und ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich.

Quelle Cleo Public Relations