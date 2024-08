Drei neue Vorstände, eine Vision

PM-International, Entwickler und Vertreiber der FitLine-Produkte für Gesundheit, Fitness und Schönheit, stellt seinen Vorstand am Headquarter Europe breiter auf. Neu in der Führungsebene sind: Sascha Gamper und Adrien Rincheval. Sie treten als zentrale Akteure der C-Suite bei, während Patrick Bacher ab sofort die Rolle des CEO Headquarter Europe übernimmt.

Dieser Schritt ist ein Kernelement der Investitions- und Wachstumsstrategie des Unternehmens und ein starkes Bekenntnis zum europäischen Markt.

Der vom Aufsichtsrat neu ernannte CEO Headquarter Europe Patrick Bacher ist in der europäischen Zentrale in Speyer nicht wegzudenken. Zuletzt hat er als CSO/COO das Tagesgeschäft im Headquarter Europe verantwortet, den ältesten Markt Deutschland weiter ausgebaut sowie das dort ansässige europäische Logistikzentrum von PM-International entscheidend mit aufgebaut. Er bringt einen reichen Erfahrungsschatz mit: „Als Gründungsmitglied bin ich seit 31 Jahren Teil von PM-International. Ich habe hier meine Ausbildung gemacht und bin die ersten Schritte im Berufsleben gegangen.

Damals hätte ich nicht mal davon träumen können, wo diese Reise mich hinführen würde. Aber getreu dem Leitsatz unseres Firmengründers Rolf Sorg: ‚Mit der richtigen Einstellung und brennendem Verlangen kommt man ans Ziel‘, habe ich stets mein Bestes gegeben. Ich freue mich sehr, in meiner neuen Rolle als CEO am Headquarter Europe noch mehr Verantwortung zu übernehmen und meinen Beitrag zum weiteren Wachstum von PM-International zu leisten“, so Patrick Bacher.

Sascha Gamper, zuvor General Manager Sales South Europe, folgt als neuer Chief Sales Operations Officer Europe (CSOO) auf Patrick Bacher. Auch Sascha Gamper blickt auf eine erfolgreiche Laufbahn bei PM-International zurück und hat hier sowohl im Vertrieb als auch im operativen Geschäft in fast 20 Jahren umfassende Erfahrungen und Führungskompetenz gesammelt. „Ich sehe ein enormes Potenzial in PM-International. Mein Anspruch ist es, gemeinsam mit unseren Fachabteilungen innovative Lösungen zu entwickeln, die für unsere Vertriebspartner den Unterschied machen“, freut er sich.

Adrien Rincheval, bisher Regional General Manager Sales, übernimmt die neu geschaffene Position des Junior CSO Europe. Hier berichtet er an den aktuellen CSO Europe, Sven Palla. Adrien Rincheval bringt jahrelange, fundierte Vertriebserfahrung sowohl auf Vertriebspartner- als auch auf Unternehmensseite mit. Zuletzt baute der gebürtige Franzose das Geschäft in den westeuropäischen Märkten auf und weist dort eine klare Erfolgsbilanz auf. „Eine neue Position in einem so dynamischen und zukunftsorientierten Unternehmen wie PM-International ist eine spannende Herausforderung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Teams in ganz Europa“, sagt er.

„Wir freuen uns sehr, Sascha Gamper und Adrien Rincheval neu im Vorstand zu begrüßen“, so Patrick Bacher. „Ihre umfangreiche Erfahrung und nachgewiesenen Erfolge werden entscheidend dazu beitragen, unsere strategischen Ziele zu erreichen und unseren Innovationskurs fortzusetzen. Gleichzeitig bietet uns die Verbreiterung mit unseren dynamischen Vorständen eine spannende Chance, den europäischen Markt agil zu gestalten und zu stärken.“

PM-International setzt auch weiterhin auf nachhaltiges Wachstum: Mit einem Außenumsatz in der PM-International Gruppe von 3 Milliarden USD im Jahr 2023 ist es das erste Unternehmen jemals, das viermal in Folge mit dem Bravo International Growth Award für das schnellst wachsende internationale Direktvertriebsunternehmen ausgezeichnet wurde.

Das Unternehmen investiert aktiv in seine Vertriebspartner. Kürzlich kündigte PM-International an, in den nächsten zwei bis drei Jahren über 80 Millionen Euro für Wachstum, Infrastruktur und Digitalisierung einzusetzen. Dazu zählen auch das kürzlich eingeweihte dritte Verwaltungsgebäude am europäischen Hauptsitz und Logistikzentrum von PM-International in Speyer.

Seit 1993 entwickelt und vertreibt PM-International seine Premium-Reihe wissenschaftlich formulierter Produkte für Fitness, Gesundheit und Schönheit unter der Marke FitLine® – viele davon mit patentierter Technologie. Weltweit wurden bereits mehr als 900 Millionen FitLine®-Produkte verkauft. Das Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und vertreibt seine Produkte aus über 45 Niederlassungen auf 6 Kontinenten.

Das exklusive Nährstoff-Transportkonzept (NTC®) und über 30 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung bilden die Kernkompetenzen des Unternehmens: Es bringt die Nährstoffe, wenn sie gebraucht werden, dorthin, wo sie gebraucht werden – auf die Zellebene, von innen und außen. Um eine kontinuierlich hohe Produktqualität zu gewährleisten, werden die Produkte regelmäßig und unabhängig durch die ELAB Analytik GmbH getestet. Über den QR-Code auf der Verpackung können die Verbraucher direkt Informationen zur Analyse einsehen. Wir glauben, dass PM-International immer noch das einzige Unternehmen ist, das dieses Maß an Transparenz bietet.

Mehr als 1000 Spitzensportler aus über 85 Disziplinen und 40 Nationen vertrauen auf FitLine-Produkte. FitLine ist offizieller Lieferant zahlreicher Sportorganisationen und Nationalmannschaften, wie der Herrentennis-Turnierserie ATP Tour, den deutschen, österreichischen und kanadischen Skiverbänden (DSV, ÖSV, ACA), dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR), dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV), des belgischen Handballverbandes (URBH) und vielen anderen, einige davon seit über 20 Jahren.

Weitere Informationen unter: www.pm-international.com

