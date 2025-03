Dürr will neuer FDP-Chef werden

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der bisherige FDP-Fraktionschef Christian Dürr will neuer Vorsitzender seiner Partei werden. Dürr kündigte seine Kandidatur für den Parteivorsitz am Sonntagabend an.

„Ich will dazu beitragen, dass die FDP stark zurückkehrt“, sagte er zu seiner Motivation. „Manche sagen, es sei nicht die Zeit für liberale Politik.“ Dabei brauche es wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit mehr denn je. „Liberale zaudern nicht, sie kämpfen“, so Dürr weiter.

Nach dem schwachen Abschneiden bei der Bundestagswahl im Februar, als die FDP aus dem Bundestag flog, hatte Parteichef Christian Lindner seinen Rückzug erklärt. Die Partei will Mitte Mai auf ihrem Parteitag einen neuen Vorsitzenden wählen.



