Earlybird Digital West expandierte kürzlich nach Frankreich und eröffnet nun ein Büro in London

Ziel ist es, mit britischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, von der Marktreife des Produkts bis hin zur Skalierung – mit Expertise in Unternehmenssoftware, Fintech und Deeptech

Das Londoner Büro signalisiert lokale Präsenz als Partner im Tech-Startup-Ökosystem

Aktive Investitionen und erste Einstellungen im Bereich Fundraising & Investors Relations sind im Gange

Earlybird Venture Capital, seit 1997 aktiv und als eine Familie unabhängiger Fonds mit Fokus auf Technologie-, Gesundheits- und Europa-Investitionen tätig, hat bekannt gegeben, dass das Team von Earlybird Digital West, das westeuropäische Early-Stage-Tech-Investitionen betreut, nach Großbritannien expandiert. Das Team hat ein Büro im Londoner Zentrum eröffnet, das als Sprungbrett für den Kontakt mit und die Unterstützung von Startups und einer wachsenden Zahl bestehender Portfoliounternehmen im gesamten britischen Ökosystem dienen wird. Unternehmen, die europaweit tätig werden und eine neue Kategorie definieren wollen, hilft Earlybird bei der Bewältigung von Expansionsherausforderungen wie Personalbeschaffung, Regulierung und Lokalisierung.

Die britische Startup-Szene ist in den letzten zehn Jahren stark gewachsen. Während diese Entwickung neue Risikokapitalgeber anlockte, markiert der Einstieg von Earlybird die Präsenz eines Fonds von einem VC mit 25-jähriger Investitionsgeschichte und Expertise in den Bereichen Unternehmenssoftware, Fintech und Deeptech. Der Einfluss von Earlybird auf die europäische Tech-Szene ist durch Portfoliounternehmen wie Aiven, N26, smava, Isar Aerospace, Marvel Fusion und Newcomer im FinTech-Bereich (u. A. Upvest und Payable) zu spüren.

Inspiriert von vielversprechenden Tech-Startups im britischen Ökosystem, hat Earlybird ein erfahrenes Team aufgebaut, um großartige Talente und unternehmerische Kreativität zu fördern und zu unterstützen. Um die Aktivitäten in London zu leiten, nutzt das Team eine umfassende Mischung aus Investment- und Investor Relations-Know-how – unerlässlich für die Unterstützung von Weltklasse-Unternehmen und Gründungsteams.

Zum Londoner Team gehören Vincenzo Narciso, Akash Bajwa, Elle Muller und Anya Maine. Als Partner und Head Investor Relations von Earlybird Digital West bringt Vincenzo Narciso umfassende Branchenerfahrung als Limited Partner und als Investor Relations-Experte bei Blue-Chip-Firmen wie The Carlyle Group mit. Das IR-Team wird ergänzt durch Elle Muller, die einen kundenorientierten Ansatz im Bereich Vertrieb und Marketing aus dem britischen, asiatischen und australischen Markt mitbringt, und Anya Maine, die mehrere Jahre Erfahrung bei Placement Agents mitbringt und für das Projektmanagement des Teams verantwortlich ist. Das Investmentteam wird aktiv von Akash Bajwa geleitet, der eine Schlüsselrolle beim kürzlichen Investments in das Londoner Startup Payable spielte.

„Wir haben mit der Eröffnung unseres Pariser Büros im April eine französische Präsenz aufgebaut. Dies hat bereits Früchte getragen. Im Oktober haben wir eine wichtige Investition in das Food-Tech-Startup Gourmey bekannt gegeben. Außerdem wollen wir zur starken Entwicklung des britischen Tech-Ökosystems beitragen“, sagt Earlybird Mitgründer & Partner Dr. Christian Nagel.

„Mit derzeit mehr als 10 in Großbritannien ansässigen Unternehmen in unserem breiteren Portfolio haben wir unsere Präsenz in Großbritannien ausgebaut und in das stetig wachsende Tech-Ökosystem investiert. Der Aufbau einer Präsenz in London ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Entwicklung”, fügt Partner Vincenzo Narciso hinzu.

Das Wertversprechen von Earlybird steht für einen einzigartigen Zugang zum europäischen Kontinent in Bezug auf die Einstellung von Personal und die Vermittlung von Geschäftskontakten, die Unterstützung von Unternehmen von Beginn an, die Entwicklung zu einem echten Partner für Startups und den daraus resultierenden Startup-NPS. Earlybird verfügt über ein großes Netzwerk von Expertinnen und Experten und hilft Unternehmen, die richtigen Fach- und Führungskräfte zu finden, um die nächste Stufe zu erreichen. Mit Fonds in ganz Europa, die unabhängig voneinander handeln, sowie Netzwerken vor Ort kann Earlybird Gründungsteams agil und unkompliziert unterstützen.

Durch die neue Präsenz in London können britische Startups nun auf ein internationales Netzwerk globaler Investorinnen und Investoren sowie Partnerinnen und Partner zurückgreifen, um ihre Aktivitäten schneller zu skalieren und gleichzeitig die langjährige Erfahrung von Earlybird im Bereich europäischer Venture-Investitionen zu nutzen. Das Ziel: einen Beitrag zum britischen Ökosystem zu leisten und die laufende europaweite Innovationsförderung zu ergänzen.

In Übereinstimmung mit anderen Standorten liegt der Schwerpunkt weiterhin auf Unternehmen in der Frühphase – vor allem Seed & Series A und selektive Growth Series – und unterstützt Startups mit Anfangsinvestitionen von weniger als 1 Mio. € bis zu mehr als 10 Mio. €. Ein Wachstumsfonds unterstützt Investitionen in der Früh- bis Wachstumsphase und begleitet den Lebenszyklus eines Unternehmens. Wenn Earlybird-Portfoliounternehmen wachsen und Erfolg haben, werden die jeweiligen Gründerinnen und Gründer oft zu Business Angels in neuen Startups und bauen so das europäische unternehmerische Fundament weiter aus.

Bild v.l.n.r.: Akash Bajwa, Elle Muller, Jurate Juchimenkaite, Anya Maine und Vincenzo Narciso. Bild Fotograf/Bildquelle Dan Taylor

Bild und Quelle EARLYBIRD | VENTURE CAPITAL