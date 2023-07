eaze erhält 1,7 Mio. € Pre-Seed Finanzierung von Redstone und EnjoyVenture und weiteren Investoren, um persönliches Schlafcoaching für alle zugänglich zu machen

Das Berliner Healthtech Start-up eaze hat eine tech-enabled Coaching-App entwickelt, die auf Basis von kognitiver Verhaltenstherapie (engl. cognitive behavioural therapy – CBT) personalisiertes Schlafcoaching anbietet. Nach der Produktvalidierung im letzten Jahr konnte das Team bereits über 1.000 zahlende Nutzer für sich gewinnen und verkündet nun den Abschluss einer 1,7 Mio. € Pre-Seed-Runde.

Angeführt wird die Runde vom Social Impact Fonds von Redstone und EnjoyVenture. Auch Barmenia Next Strategies, der HealthTech-Investmentarm der Versicherungsgruppe und APX (Porsche und Axel Springer) beteiligten sich in dieser Runde. Dem schlossen sich neben weiteren Business Angels auch Philipp Man, Co-Founder von Chronext und Anton Rummel, Co-Founder von Moss an.

Jeder zweite Europäer leidet unter Schlafproblemen. Die aktuell verfügbaren Lösungsmethoden behandeln jedoch nicht die Ursachen, sondern bieten nur kurzfristige Linderung der Symptome, ohne langfristige Besserungen zu erzielen, und führen oft zu unerwünschten Nebenwirkungen. Branchenexperten sind sich einig, dass Verhaltenstherapie das vielversprechendste Mittel gegen Schlafprobleme ist. Allerdings gibt es kaum Psychologen, die sich auf dieses Feld spezialisiert haben. eaze hat mit seiner smarten Coaching-Technologie alle relevanten Lösungsansätze in einem Coachingsystem vereint, das datenbasierte Behandlungsempfehlungen mit personalisierten, skalierbaren Online-Coachings von ausgebildeten Schlafpsychologen vereint.

Das Gründerteam, bestehend aus CEO Tim Seifferth, COO Timur Nohut und CPO Noah Nawara, begleitet von Schlafexpertin Anne-Sophie Fluri, hat bereits wenige Monate nach Gründung bemerkenswerte Erfolge gefeiert: Über 1.000 zahlende Nutzer mit hoher Kundenbindungsrate und Zahlungsbereitschaft wurden akquiriert.

CEO Tim Seifferth sagt, “Leistungsfähigkeit, psychisches Wohlbefinden und langfristige Gesundheit werden bei von Schlafstörungen Betroffenen spürbar beeinträchtigt. Kombiniert mit verringerter Produktivität am Arbeitsplatz und Fehltagen, die von Schlafstörungen bedingt sind, kostet dies unser Gesundheitssystem und die deutsche Wirtschaft laut der US-Denkfabrik Rand Corporation rund 60 Milliarden Euro an Einbußen – ein Thema, das auch die Barmenia erkannt hat. Der mit Abstand effektivste und einzig langfristige Lösungsansatz für Schlafprobleme ist die gezielte Behandlung von psychischen und verhaltensbasierten Ursachen. Mit unserer smarten Lösung erhält jeder Nutzer per Chat-App hyperpersonalisierten Zugang zu seinem eigenen ausgebildeten Schlafpsychologen.”

Leadinvestor Lucas Paul von Redstone sieht in eaze das Potential, skalierbar ein immer wichtiger werdendes gesundheitliches Problem zu lösen, das Betroffene stark beeinträchtigt, da “die gesundheitlichen und ökonomischen Konsequenzen von Schlafstörungen kaum zu unterschätzen” sind. Er sagt, “das Gründerteam von eaze hat es geschafft, durch die Entwicklung einer smarten App die Kundennachfrage für personalisiertes Coaching zu bedienen, während der intelligente Tech-Stack im Hintergrund für beeindruckende Skalierbarkeit sorgt. Mit unserem Social Impact Fonds investieren wir in Lösungen, die das menschliche Wohlergehen verbessern können und damit unsere Gesellschaft voranbringen. Wir sind überzeugt, dass eaze das Potential hat, den Alltag und die psychische und körperliche Gesundheit von unzähligen Teilnehmern langfristig und nachhaltig zu verbessern.”

Das eingesammelte Kapital soll der Kundenakquise, Markenerkennung und Weiterentwicklung der Plattform dienen, sowie der Entwicklung von effizienzsteigernden KI-Anwendungen.

Quelle COHORT GmbH