Endlich Zeit für mich

Wenn sich der Fuschlsee in wohltuende Winterruhe hüllt, kuscheln sich Genießer im Ebner’s Waldhof am Seeufer in die behagliche und großzügige Welt des Waldhof Spa.

Das Wohlfühlhotel bietet die größte Wellnesslandschaft im Salzkammergut mit einem Angebot, das seinesgleichen sucht. In der warmen Welt der Entspannung und Schönheit macht der Alltag Pause. Ein großes Team von bestens geschulten Spa Expert:innen kümmert sich mit Hingabe um Wohlbefinden, Schönheit und Gesundheit.

Schon beim Betreten des einzigartigen Waldhof Spa hoch über dem See löst sich jede Anspannung. Es duftet herrlich nach natürlichen Aromen, belastende Gedanken bleiben draußen, Glücksgefühle stellen sich ein. Hier zieht man sich gerne zurück und lässt sich verwöhnen. Die abwechslungsreiche Saunawelt umhüllt den Körper mit gesunder Wärme. Naturreine Kräuteraufgüsse entspannen Körper, Geist und Seele. Gerade im Winter ist es ein Genuss, in der Sauna das Immunsystem zu stärken, Herz und Kreislauf zu trainieren und die Haut zu reinigen. Wie schön ist es, Zeit für sich selbst zu haben: Nach dem gesunden Schwitzen im idyllischen Quellgarten im Tauchbecken erfrischen – neue Energie belebt den Körper.

Viele kleine Plätze laden im Waldhof Spa dazu ein, die Stille auf sich wirken zu lassen. Vom Panorama-Ruheraum aus schweifen Blick und Gedanken über den See, der zauberhaft ruhig in der Landschaft liegt. Mit gutem Gewissen können die Gäste vom Ebner’s Waldhof am See die angenehm temperierten Innen- und Außenpools genießen. Familie Ebner achtet schon lange auf einen verantwortungsvollen und schonenden Umgang mit den Ressourcen. Schwimmen im dampfenden Wasser, umgeben vom winterlich ruhigen Garten, die frische Luft in der Nase.

Ein Spa, das durch seine Vielfalt beeindruckt

Ein „Juwel der Düfte“ ist die Kräuterwerkstatt im Waldhof-Spa. Hier entstehen duftende Seifen, wohltuende Hydrolate, Öle und Tinkturen von höchster Qualität. Die Kräuter werden im Sommer im hauseigenen Kräutergarten gesammelt, getrocknet und zu wertvollen Essenzen verarbeitet. Es ist ein gutes Gefühl, sich auf hochwertige Pflegeprodukte verlassen zu können. Kosmetikprodukte von Trawenmoor, Vinoble Cosmetics, Alpienne, Kurland und Mei sind die Basis für hochwertige Behandlungen. Wellnessgenießer begeben sich im Waldhof in die Hände bestens geschulter Spa-Expert:innen. „Wir sind für Sie da, damit Sie sich wie neu geboren fühlen“, heißt es im Spa-Programm. Wohlfühlkompositionen, Wohlfühlbäder mit Kräuteressenzen und ganzheitliche Massagen, Energiespender und Beauty-Glanzpunkte, spezielle Behandlungen für werdende Mütter und vieles mehr werden individuell auf die Bedürfnisse jedes Gastes abgestimmt und überzeugen durch höchste Qualität.

Mehrmals wöchentlich treffen sich die Gäste vom Ebner’s Waldhof zum Yoga, um ihr inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Beim ATMA®-Yoga erleben sie ein einzigartiges Gefühl von Schwerelosigkeit und Entspannung. Jede Woche strotzt das Aktivprogramm vor Vielfältigkeit – mit Meditation und Klangschalen-Erlebnis, mit Pilates und Yoga oder anderen Sporttrainings, die den Körper in Bewegung bringen und aktivieren.

In der Natur neue Energie entfalten

Durchatmen, zurücklehnen, loslassen – dafür ist Ebner´s Waldhof am See wie geschaffen. Ob Schnee oder nicht, es geht hinaus in die Natur des Salzkammerguts. Ein großes Plus: Nebel gibt es in Fuschl so gut wie nie. Wer seine Wellness-Auszeit mit Bewegung an der frischen Winterluft verbinden möchte, findet zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern und Spazieren. Wenn Schnee liegt, bieten sich Winter- und Schneeschuhwanderungen oder Langlauf durch die stille Landschaft an. Wenn es besonders romantisch sein soll, entführt Seniorchef Herbert Ebner seine Waldhof-Gäste in dicke Decken gehüllt bei einer Pferdeschlittenfahrt in die zauberhafte Winterwelt am Fuschlsee. Ein kurzer Spaziergang führt vom Ebner’s Waldhof zur Waldhof Alm. Schön, dass Irmi hier oben immer eine köstliche Stärkung parat hat. Vor der Hütte wird gerodelt und im Schnee getobt. Hier trifft man sich zum Eisstockschießen und Tubing. Doch damit nicht genug. Ebenso bietet sich ein Ausflug in die nahegelegene Stadt Salzburg und in die Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl an.

Kulinarische Winterfreuden im Genusshotel

Ebner´s Waldhof am See ist ein familiär geführtes Haus für genussvolle Tage. Das Restaurant Gütl Stub´n verwöhnt vom Aufstehen bis zum Schlafengehen mit Kulinarik auf höchstem Niveau. Sorgfältig ausgewählte Zutaten, regionale Produkte und viel Leidenschaft spiegeln sich in jedem Gericht wider. Wenn die Wintersonne hinter den Bergen verschwindet, dann machen es sich Genießer an der SeeBar auf dem Lounge-Sofa gemütlich. Spätestens dann sind sich alle einig: „Eine Auszeit sollte man sich viel öfter gönnen.“

Bild Liegegalerie im Winter Quelle: Ebner’s Waldhof

Quelle mk Salzburg