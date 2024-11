Wahre Schönheit kommt von innen – éclat

Wenn wir uns auf unsere innere Gesundheit konzentrieren, können wir unsere äußere Gesundheit besser unterstützen: von strahlender Haut bis zu gesundem Haar, von kräftigen Muskeln und Gelenken bis hin zu mehr Lebensenergie. Ein gesunder Körper strahlt ein positives Selbstbewusstsein aus, welches uns attraktiv und schön macht.

Èclat ist Beauty Kollagen für den Körper und für die Seele – denn wer sich gut fühlt, sieht auch so aus. Ob mit 30 oder mit 50 Jahren, Kollagen ist Schönheit in jedem Alter und in jeder Lebensphase – von jungen Berufstätigen über Mütter oder Väter bis hin zu Frauen während oder nach den Wechseljahren. Wir können den Lauf der Zeit nicht aufhalten, aber wir können unsere Schönheitsrituale jederzeit anpassen. Mit éclat.

Weil ich mir wichtig bin – die Vorteile von Kollagen für den Körper

Unsere täglichen Gewohnheiten und unser Denken bestimmen, wie schnell wir altern. Wenn wir mehr freie Radikale als Antioxidantien im Körper haben, wird der Prozess sogar noch beschleunigt. Freie Radikale greifen unsere Zellen an und verursachen oxidation Stress, der einer der Hauptgründe für schnelles Altern ist. Ein weiterer wichtiger Grund ist die Abnahme der Kollagenproduktion nach dem 25. Lebensjahr, die zum Verlust der Hautelastizität führt und Falten, trockene, dünne oder schlaffe Haut verursacht. Kollagen wird ausserdem auf natürliche Weise abgebaut z.B. durch übermäßiges Sonnenbaden, Rauchen, Stress, dem Verzehr von zuckerhaltigen Lebensmitteln und vielem mehr.

Die einzigartige Kollagen Formel von éclat enthält in der Marine Version 6.000 mg hochwertiges Fisch Kollagen mit patentiertem, hydrosiertem Peptan®Kollagen, 120 mg Hyaluronsäure für Muskeln und Gelenke sowie 16 essentielle Vitamine und Mineralien wie Vitamin C, Biotin, Magnesium, Eisen, Zink oder Selen. Diese sorgfältig ausgewählte Kombination stärkt vor allem Haut, Haare und Nägel, sorgt für eine allgemeine Gesundheit des Körpers und macht das Produkt so zum wahren Beauty Booster.

Vom Land bis zum Meer – die Kollagen Produkte von éclat

éclat kommt als Marine Kollagen Beauty Blend und als Veganer Beauty Booster in Pulverform. Das Marine Kollagen enthält Fischkollagen (hochwertiges Peptan®-Kollagen, ohne Fischgeschmack) und das Vegane Kollagen ist eine pflanzliche Alternative zu tierischem Kollagen. Darüberhinaus sind in beiden Produkten Hyaluronsäure, Vitamine und Mineralien enthalten, denn Co-Founder Filiz hatte bereits vor der Gründung von éclat mehrere Jahre lang Kollagentabletten eingenommen. Allerdings musste sie 6 verschiedene Kollagen-Tabletten einnehmen und zusätzlich 3 weitere Tabletten wie Magnesium, Vitamin C und ein Multivitaminpräparat. Das Kollagen von éclat enthält 10 Gramm Pulver je Sachet, was der Einnahme von 10 großen Tabletten entspricht. Hier die Benefits in der Übersicht:

pro Packung 30 Sachets für 1 Monat

6.000 mg patentierte Peptan®-Kollagen pro Sachet bzw. 6.000 mg Kollagen-Booster

120mg Hyaluronsäure

16 hochwertige Vitamine und Mineralien

köstlich fruchtig-tropischer Geschmack

Hergestellt in Europa (Niederlande)

Es wird empfohlen, das Kollagen täglich auf nüchternen Magen einzunehmen, am besten vor dem Frühstück oder 1-2 Stunden vor dem Schlafengehen.

Über éclat

éclat wurde xx in den Niederlande gegründet. Female Founder Gamze Ulker und ihre Mutter Filiz haben als Mutter-Tochter Duo ihre jeweiligen Stärken eingesetzt, um den perfekten Collagen Beauty Booster zu kreieren. Filiz betreibt seit vielen Jahren eine eigene Drogerie, in der sie stets ein Auge für starke Formeln bei Nahrungsergänzungsmitteln und Hautpflegeprodukten hat. Gamze hat neben ihrem Studium in der Schönheitsbranche gearbeitet und erkannt, wie wichtig schöne und strahlende Haut ist, um in Würde zu altern. So ist éclat entstanden. Auf Französisch bedeutet éclat strahlen und genau dafür steht die Marke: Strahlen von innen heraus. éclat ist eine Beauty-Marke unserer Zeit. Von Jung bis Alt. Von Frau bis Mann. Sie setzt auf Vielfalt und legt Wert darauf, dass die Produkte für jede:n zugänglich sind. Aus Liebe und Fürsorge zu sich selbst.

Die Produkte von éclat sind Online erhältlich. Sie kosten ab 39,95€ (z.B. Marine Kollagen Booster mit 30 Sachets)

