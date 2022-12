6 Mio. Euro für E-Mobilitäts-Startup – Erfolgreiche Finanzierungsrunde für EcoG

Das Münchner E-Mobiltäts-Startup EcoG GmbH, Entwickler von Software für DC-Ladestationen, hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde im Volumen von 6 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen. Neben den Neuinvestoren BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft und Lindner Group haben die Bestandsinvestoren Ananda Impact Ventures und Helen Ventures ihre bisherige Beteiligung erhöht.

Es ist die Vision von EcoG, das weltweite E-Ladenetz mit zukunftsweisender und nachhaltiger Technologie auszustatten, um so den schnellen Ausbau der Lade-infrastruktur zu ermöglichen und zur emissionsfreien Mobilität für alle beizutragen. Das neue Kapital ermög-licht es, die Umsetzung dieser Ziele zu beschleunigen.

Das Erreichen der Profitabilität und eine Vervierfachung des Quartalumsatzes im Vergleich zum Vorjahr zeigen die starke Position und Dynamik des schnell wachsenden Technologieunternehmens und bilden eine hervorragende Grundlage für weitere Skalierung, Wachstum und Internationalisierung im Jahr 2023.

Seit 2017 treibt EcoG Innovationen beim E-Laden und als Mitglied von CharIN Industriestandards voran. Diese Kompetenz hilft Herstellern von Ladesäulen, schnell und kosteneffizient DC-Ladestationen für E-Fahrzeuge zu entwickeln. Zu den Kunden gehören Marktgrößen wie Siemens und i-Charging.

Die Ladetechnologie- und Betriebssystem-Lösung EcoG | OS kann modular als Hardware-Software oder Software-only-Lösung eingesetzt werden. Über 15 unterschiedliche Hersteller vertrauen bei mehr als 24 unterschiedlichen Charger-Serien bereits auf EcoG. Innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren hat EcoG damit einen Marktanteil von 10% in Europa erreicht. Das EcoG Ökosystem mit mehr als 50 Partnern eröffnet unzählige Optionen für die individuelle Produktumsetzung bei den Kunden.

Mit dem neuen Kapital treibt EcoG nicht nur sein Geschäft in Europa und Indien voran, sondern baut vor allem die Marktpräsenz in den USA aus. So beschleunigt EcoG seine Kunden weltweit beim Go-To-Market sowie der Skalierung der eigenen Produktion von DC-Ladestationen und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur Mobilitätswende. Hierbei wird durch EcoG | OS das Laden von E-Fahrzeugen integrierter, skalierbarer, nachhaltiger und rentabler.

Zitat Jörg Heuer, CEO of EcoG:

„Der Erfolg von EcoG basiert auf der Synergie unserer Partner im Ökosystem und der Leidenschaft und dem Drive unseres globalen Teams aus 14 Nationen. Als Vordenker auf dem Gebiet des E-Ladens haben wir seit unserem Start vor fünf Jahren einen fokussierten und erfolgreichen Weg zur Profitabilität zurückgelegt. Zusammen mit unseren Partnern haben wir nun den Marktanteil von 30% im Blick und kehren 2023 zurück zu unseren Wurzeln in Detroit, um vor Ort den Markt in Nordamerika weiter zu prägen.“

Zitat Andreas Heubl, Senior Investment Manager, BayBG:

„EcoG hat sich innerhalb weniger Jahre zum dominierenden Betriebssystem für DC-Ladestationen entwickelt und liefert den Herstellern von Ladestationen eine herausragende Software-Technologie-Lösung. Die namhaften Kunden, das starke Ökosystem sowie das enorme Wachstum von EcoG sprechen für sich. Dementsprechend freuen wir uns sehr, als Investor EcoG bei der internationalen Skalierung begleiten zu können.“

Zitat Sven Matzelsberger, Lindner Group:

„Der bisherige Weg von EcoG ist beeindruckend und wir freuen uns in Zukunft mit einem der führenden Hersteller eines Betriebssystems in einer sehr zukunftsweisenden Anwendung zusammenzuarbeiten. Für Lindner steht das Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung seit jeher groß im Fokus und ist mit der Vision „klimaneutrale Produktion“ seit 2008 fest verankert. So passt die Zusammenarbeit mit EcoG perfekt zu unserer Philosophie. Wir sehen EcoG als ein Unternehmen, das im Bereich der Elektromobilität auf globaler Ebene einen hohen Wertbeitrag liefern wird.“

Titelfoto: Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

Quelle BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH