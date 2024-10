ecoplanet gewinnt European Pitch Contest

European Pitch Contest 2024 – ecoplanet wird auf der Hauptbühne der Bits & Pretzels als Sieger ausgezeichnet

Der European Pitch Contest 2024, einer der wichtigsten europäischen Startup-Wettbewerbe, hat einen Gewinner. Auf der Main Stage des renommierten Startup-Festivals Bits & Pretzels triumphierte das Münchener Unternehmen und sicherte sich den begehrten Titel des European Pitch Champion. „Mit zahlreichen Bewerbungen aus über 30 Ländern war die Teilnahme internationaler als je zuvor” verkündet Andy Bruckschloegl, Co-Founder der Bits & Pretzels. ecoplanet setze sich vor der renommierten Jury, darunter Andreas Etten, Founding Partner bei der 10x Group und Tina Dreimann, Founder und Managing Director von better ventures, gegen eine hochklassige, internationale Konkurrenz durch.

63 Startups – eine goldene Brezel

Der European Pitch Contest hat sich als Sprungbrett für die vielversprechendsten Startups Europas etabliert. Bewerberinnen und Bewerber aus 30 Ländern traten in drei spannenden Wettbewerbsphasen gegeneinander an, um sich die begehrte goldene Brezel zu sichern. Eine hochkarätige Jury aus internationalen Investor*innen wählte im Vorfeld die 63 innovativsten Startups aus, die ihre Geschäftsmodelle live präsentieren durften. Der Wettbewerb erreichte seinen glanzvollen Höhepunkt mit der feierlichen Siegerehrung auf der Bits & Pretzels Hauptbühne. Eine besondere Herausforderung in diesem Jahr: Im Finale war nur eine einzige Slide zur visuellen Unterstützung erlaubt – es zählten vor allem die Inhalte und die Überzeugungskraft der Gründer*innen.

Der Weg zum Sieg: Drei Phasen bis zum Titel des European Pitch Champion

In den thematisch sortierten Vorrunden hatten die Startups drei Minuten Zeit, um ihre Ideen in einem prägnanten Pitch zu präsentieren, gefolgt von einer kurzen Fragerunde der Jury. „Nur die überzeugendsten Teams zogen in die Playoffs ein, wo sie sich in spannenden Duellen um den Einzug ins große Finale behaupten mussten”, erklärt Bernd Storm van’s Gravesande, ebenfalls Co-Founder des Startup-Festivals. Auf der beeindruckenden Main Stage der Bits & Pretzels, auf der bereits inspirierende Speaker wie Michelle und Barack Obama, Jessica Alba oder auch Arnold Schwarzenegger auftraten, fand der Wettbewerb seinen Höhepunkt in einem packenden Finale. Die internationalen Top-Startups traten ein letztes Mal vor die hochkarätige Jury, die nach intensiver Beratung den Sieger kürte: ecoplanet, eine B2B Energy Software, wurde zum European Pitch Champion 2024.

ecoplanet: Der European Pitch Champion 2024

Statt der ursprünglich geplanten drei Finalist*innen zogen durch den Einsatz einer Wildcard der Jury vier vielversprechende Startups ins Finale ein: Clearly, ecoLocked, ecoplanet und Futurail. Maximilian Dekorsy, Gründer von ecoplanet, setzte sich als Sieger durch: „Es ist eine unglaubliche Ehre, diesen Titel zu gewinnen. Der European Pitch Contest auf der Bits & Pretzels war eine riesige Herausforderung, aber auch eine einmalige Gelegenheit. Uns war es insbesondere wichtig, eine möglichst große Anzahl an Personen für unser Thema und unser Unternehmen zu sensibilisieren – das haben wir geschafft!“, erklärt er stolz hinter der Bühne. ecoplanet ist ein in München ansässiges B2B-Energie-SaaS-Unternehmen mit über 35 Mitarbeitenden. Derzeit betreut es mehr als 2.000 Standorte und verwaltet dabei einen Gesamtenergieverbrauch von über 1,5 TWh. Gegründet im Jahr 2022, hat ecoplanet zahlreiche Investoren angezogen, darunter HV Capital und mehrere Business Angels.

Felix Haas, dritter im Bunde des Gründertrios der Bits & Pretzels, fasst zusammen: „Der European Pitch Contest 2024 hat erneut gezeigt, dass Europa voller Innovationen steckt. Die Qualität der präsentierten Geschäftsideen ist beeindruckend und wir freuen uns, ecoplanet als Sieger auszeichnen zu dürfen. Der heutige Tag hat einmal mehr bewiesen, dass der Wettbewerb eine wichtige Plattform darstellt, um europäischen Gründerinnen und Gründern eine Bühne zu geben und Talente zu fördern.“

Bild European Pitch Contest 2024 Sieger ecoplanet (c) Bits & Pretzels

Quelle PIABO Communications