EGO Movement und m-way spannen zusammen

In den Filialen des grössten Schweizer E-Bike-Retailers m-way sind künftig die preisgekrönten Bikes von EGO Movement erhältlich. Durch die neue Partnerschaft in den Bereichen Verkauf und Service, wollen die Mobilitätsexperten die Zukunft der umweltfreundlichen Fortbewegung entscheidend mitgestalten.

Der preisgekrönte, innovative Hersteller für E-Bikes und E-Cargo-Bikes, EGO Movement hat eine neue Partnerschaft mit der größten und führenden Detailhandelskette für E-Bikes in der Schweiz m-way abgeschlossen. Die Zusammenarbeit soll der Kundschaft noch mehr Möglichkeiten zur umweltfreundlichen Mobilität bieten.

EGO Movement ist bekannt für elegante Linien, die sowohl mit dem Red Dot Design Award als auch mit dem German Brand Award ausgezeichnet wurden. Zudem steht das Unternehmen für innovative Technologie, wie etwa die neue EGO Connectivity-Plattform und App. Dies passt zu m-ways Engagement für Nachhaltigkeit und die Versorgung der Kundinnen und Kunden mit dem neuesten Standard an umweltverträglichen Beförderungsmitteln.

Die E-Bikes von EGO Movement sind in einer breiten Palette von Modellen erhältlich, darunter Citybikes, Trekkingbikes und Cargo-Bikes, die auf die Bedürfnisse verschiedener Fahrerinnen und Fahrer zugeschnitten sind. Jedes Bike wird sorgfältig und mit viel Liebe zum Detail hergestellt und bietet eine Reihe von individuellen Anpassungsmöglichkeiten wie etwa Farbe und Zubehör.





Erfahrenes Verkaufs- und Serviceteam von m-way

Daniel Meyer, CEO von EGO Movement, zeigt sich begeistert von der Partnerschaft und den zusätzlichen Möglichkeiten für die aktuellen und zukünftigen Kundinnen und Kunden von EGO Movement. «Wir freuen uns sehr, dass man unsere E-Bikes nun nicht nur in unseren acht EGO-Flagship-Stores, sondern in jedem der 35 m-way Shops in der ganzen Schweiz entdecken und testen kann.

Die kompetenten Mitarbeitenden von m-way stehen unseren Kundinnen und Kunden nun bei allen Fragen und Anliegen zur Seite und helfen ihnen, das perfekte E-Bike und das passende Zubehör zu finden.» Auch das erfahrene Serviceteam von m-way, bestehend aus routinierten Technikern und Monteuren, wird EGO Movement-Kundinnen und -Kunden den gleichen ausgezeichneten Service und Garantiesupport bieten wie den m-way-Kunden.

Auch Frank Simon Aeschbacher, CEO der Swiss E-Mobility Group (SEMG), der Eigentümer von m-way zeigt sich positiv: «Wir freuen uns über die Partnerschaft mit EGO Movement und darüber, dass wir unseren Kundinnen und Kunden nun zusätzlich die qualitativ hochwertigen und stylish designten E-Bikes von EGO Movement anbieten können. Die Bikes ergänzen unser bestehendes E-Bike-Angebot perfekt und bieten noch mehr Auswahl, wenn es darum geht, ein umweltfreundliches Verkehrsmittel und ein tolles Design zu wählen. Wir bei m-way wissen, wie wichtig ein nachhaltiger Transport ist und welche positiven Auswirkungen dieser auf unsere Umwelt haben kann.

Deshalb sind wir ständig auf der Suche nach neuen und innovativen Wegen, um unserer Kundschaft die besten E-Bikes und Dienstleistungen zu bieten, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen», so Frank Simon Aeschbacher weiter. «Wir glauben, dass diese Partnerschaft mit EGO Movement ein weiterer Schritt ist, um dieses Ziel zu erreichen.»

Bilder EGO Movement

Quelle blackbird/berlin