Ein Gratis-Erlebnistag im Wanderhotel Vinschgerhof

Raus in die Südtiroler Natur, die Berge, die Ruhe und den Weitblick genießen: Dazu lädt der Südtiroler Vinschgerhof mit einem 4=3 Spezialangebot und den schönsten Wandertouren von der Via Claudia Augusta über die Vinschger Waalwege bis zum Ortler.

Der Vinschgerhof ist ein zertifiziertes Wanderhotel mit fünf Bergkristallen, Rundum-Wanderservice und bis zu fünf geführten Wanderungen pro Woche. Vom Frühling bis in den Herbst gibt es zu bestimmten Terminen schon ab vier Übernachtungen eine Gratisnacht und damit einen Tag mehr, um die Schönheit des Vinschgaus voll auszukosten. Bei Gastgeberfamilie Pinzger beginnt das Naturerlebnis am Vortag mit vielen wertvollen Tipps und dem Studium der Wanderkarten. Am nächsten Morgen sorgt das Frühstücksbuffet für den guten Start in den Südtiroler Wandergenuss. Dann geht es gemeinsam mit einem von drei geprüften Wanderführern auf in die schönsten Ecken des Vinschgaus. Mit dabei sind fast immer auch Hunde, die im Vinschgerhof ebenso gern gesehene Gäste sind wie alle passionierten Wanderer.

Höhenmeter, so viel man will

Mit über 300 Sonnentagen im Jahr zählt der Vinschgau zu den sonnenreichsten Regionen im Alpenraum. Und er glänzt mit Ursprünglichkeit, Vielseitigkeit und grenzenloser Freiheit fernab von touristischen Trampelpfaden. Der Vinschgerhof liegt auf halber Strecke zwischen Meran und dem Reschensee und mittendrin im „wilden Westen“ Südtirols. Bei Schlanders zweigt das Martelltal zum Ortlermassiv ab, der Nationalpark Stilfserjoch und das Schnalstal sind „um die Ecke“. Die geführten Wanderungen reichen von der Via Claudia Augusta an der Etsch und den Waalwegen auf halber Höhe über die mediterranen Hänge am Vinschger Sonnenberg und die vielen Vinschger Almen bis hinauf unter der Viertausendergrenze im Ortlergebiet. Die Touren sind für die unterschiedlichsten Ambitionen geeignet. Fast immer lockt ein blauer Himmel hinaus in die Natur und ein Wandertaxi lädt dazu ein, die Natur auch einmal auf die eigene Faust zu erkunden.

Zum „Runterkommen“ Wellness und Küche

Ein ausgezeichnetes Wanderhotel machen neben der idealen Lage und der alpinen Kompetenz aber auch ein gutes Wellnessangebot aus. Nach dem Tag auf Achse lädt daher die Vista Wohlfühloase im vierten Stock des Vinschgerhofs zum Füße hochlagern. Während sich in Sky Whirlpool, Saunen, Ruheräumen und im Indoor-Pool unter der Glaskuppel pure Entspannung breitmacht, schweift der Blick über die Berge des Vinschgaus und die Ziele des nächsten Tages. Fehlt nur noch der köstliche Abschluss des Tages: Das Küchenteam verwöhnt mit regionaler und mediterraner Küche – begleitet von einem Südtiroler Klassiker aus dem gut sortierten Weinkeller. Damit wird klar, warum sich der Vinschgerhof nicht nur als Wanderhotel, sondern auch als Gourmethotel versteht. www.vinschgerhof.com

4=3 SPEZIALANGEBOT IM VINSCHGERHOF

04.–17.04.25, 21.04.–01.05.25, 04.–29.05.25, 01.–06.06.25, 09.–19.06.25, 22.06.–13.07.25, 19.10.–09.11.25

1 Tag geschenkt ab 4 Übernachtungen. Inklusive: Halbpension. Panorama-Wellnessbereich mit Ruheräumen, Finnische und Biosauna, Hallenschwimmbad mit direktem Zugang zur Liegewiese. Bis zu 5 geführte Wanderungen pro Woche, Wanderrucksack auf dem Zimmer, Verleih von Teleskopstöcken, Wanderkarten, Putz- und Trockenstation für Wanderschuhe, Waschraum für Sportbekleidung, gratis Fahrradverleih. – Preis p. P. ab 282 Euro.

Ein Gratis-Erlebnistag im Wanderhotel Vinschgerhof

Bild Wandergruppe Quelle: Wanderhotel Vischgerhof

