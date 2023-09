Ein Leben lang

Extralange Sportmode für große Menschen von WILDE JOGGERS

Große Menschen kennen das Problem: entweder ist die Kleidung im Handel zu kurz oder zu klein. Kauft man sie drei Nummern größer, damit sie von der Länge her passt, stimmt wiederum die Passform in der Weite nicht. Die beiden Gründer des Schleswig-Holsteiner Labels WILDE JOGGERS sprechen aus eigener Erfahrung, denn Inhaberin Nina Wilde und ihr Ehemann Alessandro Wilde sind mit 1.85 m und 2.03 m deutlich größer als der Durchschnitt. Nach jahrelanger Suche insbesondere nach Sportbekleidung in der richtigen Größe sind die beiden selbst aktiv geworden und gründeten 2021 ihr eigenes Label WILDE JOGGERS.

Wie der Name bereits sagt, stehen dabei sportliche Leidenschaft und Jogginghosen im Fokus. Das Sortiment für Männer umfasst eine leichte Laufhose, zwei Jogginghosen in grau und schwarz sowie ergänzend ein weißes T-Shirt. Für Frauen gibt es eine Jogginghose und eine Sportleggings, alles natürlich in extralang. Der jeweilige Größenlauf liegt zwischen S und XXL und eine Tabelle liefert detaillierte Informationen hinsichtlich Bundweite und Beinlänge. Erhältlich sind die Produkte im Onlineshop unter www.wildejoggers.de und beliefert werden die Länder Deutschland und Österreich.

„Nie wieder Hochwasser! Das war unser Wunsch im Hinblick auf Hosen, denn während es zunehmend Plus Size Kleidung für schwere Menschen gibt, ging das Angebot für lange Menschen gegen Null, gerade im Bereich Sportbekleidung“, so Nina Wilde. Als familiengeführtes Unternehmen nimmt sich WILDE JOGGERS beim Produktionsprozess viel Zeit, um am Ende ein nicht nur passendes, sondern auch qualitativ hochwertiges Produkt anbieten zu können. „Alle Artikel werden persönlich ausgiebig getestet und erst wenn wir von der Qualität und Funktionalität überzeugt sind, geben wir das Kleidungsstück für die Produktion frei“, so Nina Wilde weiter.

Die Kollektion wird im Herzen Schleswig-Holsteins mit viel Liebe entwickelt und designed. Aus Gründen der Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung wurde ein Hersteller in Polen ausgewählt. Die Zusammenarbeit mit dem Partner im Nachbarland ist von großem Vertrauen geprägt und die Nähe zum Produzenten garantiert kurze Lieferwege und -zeiten, was sich wiederum positiv auf die Umwelt auswirkt.

„Wer Großes will, muss sich zusammenraffen“, wusste bereits Goethe. Nina und Alessandro Wilde haben eben dies getan und nutzten ihre körperliche Größe als Inspiration für die Entwicklung innovativer Sportbekleidung jenseits der Norm. Der Leitsatz „Ein Leben lang“ zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben und wurde daher auch zum Claim ihres gemeinsamen Labels.

Bild Gründerteam

Quelle Froschkönig PR