Eine Auszeit mitten am Berg: In KOLLERs Luxus-Alm-Chalet

Endlich Ruhe, nur das Plätschern des Bergbachs, die pure Idylle: KOLLERs Luxus-Alm-Chalet steht mitten am Berg. Auf 1.750 Metern Höhe lassen hier am Tschiernock hoch über dem Millstätter See Naturliebhaber in traumhafter Grünlage ihren Alltag hinter sich. In den Tag hineinleben, wandern und biken oder am Sternenbalkon die Sonne und die fantastische Aussicht genießen. Das Natur-SPA und die Chalet-Sauna ganz für sich allein erleben. Es duftet nach Naturholz, eine urige Gemütlichkeit begleitet durch Tage, wie sie entspannter nicht sein könnten.

In KOLLERs Alm-Chalet kommen Freunde und Familien zusammen. Vier Schlafzimmer, zwei Badezimmer, zwei separate WCs, zwei Küchen mit Kühlschrank, Tiefkühler, Weinschrank, Geschirrspüler, zwei Wohn-Esszimmer mit offenem Kamin und einem alten Holzherd wie in vergangenen Tagen, Balkon und überdachte Terrasse bieten Freiraum, sich zu entfalten. Das Interieur zeigt geschmackvollen Lifestyle. Die Kombination von Naturholz, hochwertigen Materialien und Designerstücken bringt Hütten-Feeling, wie es in unsere Zeit passt. Wenn man nicht selbst kochen möchte, besucht man eine der bewirtschafteten Almhütten in der Nähe und lässt sich verwöhnen.

Der Alm-Garten, eingebettet in die Berglandschaft, lädt zum ungestörten Seele-Baumeln ein. Im Naturbadeteich schwimmen, auf der Sonnen-Plattform in eine bequeme Liege und ein spannendes Buch versinken, den Vögeln lauschen und an nichts denken, für sich sein. Zwei bis acht Personen finden in KOLLERs Alm-Chalet Balance und wertvolle Quality-Time. Stilecht steht zum Willkommensgruß eine Kärntner Jause mit einem Schnapserl bereit. Alles da im Luxus-Chalet: kuschelige Bademäntel, Handtücher, Pantoffeln, Föhn, Internetzugang, Carport, Brennholz, Solar- und Photovoltaik-Versorgung, Trinkwasser aus der Bergquelle, Kaffee und Tee. KOLLERs Alm-Chalet ist bis 05. November 2023 buchbar. Der Tagespreis beträgt für zwei bis vier Personen 630 Euro (jede weitere Person 60 Euro pro Tag, Mindestaufenthalt fünf Nächte, Selbstversorger).

Bild KOLLERs Hotel

Quelle mk Salzburg