ElephantSkin und die Marriott Group International

Die Marriott Gruppe kündigt eine neue Nachhaltigkeitsinitiative an

Die Marriott-Gruppe – weltweit größter Hotelbetreiber – & das Wiener Scaleup ElephantSkin hat die Zusammenarbeit für den Bereich Nachhaltigkeit bekanntgegeben, um den wiederverwendbaren & waschbaren ElephantSkin Hygienehandschuh WETnDRY in ihren Servicebereichen einzuführen. Der neu entwickelte ElephantSkin WETnDRY-Handschuh ist ein dreilagiger, atmungsaktiver & Wasserabweisender Handschuh, der mit einer einzigartigen antiviralen und antibakteriellen Technologie ausgestattet ist & somit sehr wirksam gegen Kreuzkontaminationen ist.

Erste Hotels haben auch bereits eine erste Serie von den ElphantSkin-Handschuhen anstelle der Einweg- Plastikhandschuhe im Einsatz. Der Handschuh bietet viele Vorteile in der Anwendung. Er sorgt durch das komfortable Innenmaterial für ein weiches und trockenes Gefühl, einem angenehmen Kontakt zwischen Haut & Handschuh und perfekte Bewegungsfreiheit für das Personal. Die Wasserabweisende Membrane auf der Außenseite ermöglicht die Anwendungen wie u.a. das Reinigen von Tischen mit einem feuchten Tuch, während die Arbeitshand trocken bleibt.

Das Ende von Hautirritationen durch Schweißbildung

Die atmungsaktive Außenschicht ermöglicht es die Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter zu erhöhen, die lange mit juckender Haut unter Einweg Plastikhandschuhen zu kämpfen hatte.

Christian Höhn General Manager vom Hotel Ritz Carlton in Abu Dhabi welches der Marriott Gruppe angehört dazu:

„Wir haben die ElephantSkin Handschuhe bereits in allen Abteilungen unseres Hotels implementiert, insbesondere in unseren operativen Teams im Housekeeping, in der Wäscherei, im Stewarding, in der Küche, im Food & Beverage und im Fitness Bereich. Ausschlaggebend war u.a. das die Handschuhe waschbar und wiederverwendbar sind, was uns ermöglicht, die gesetzten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und so aktiv zum ökologischen und sozialen Wandel beizutragen. Auch erhebliche Kostenvorteile durch das Einsparen einer immensen Menge von Einweg Plastikhandschuhen sind die Folge: bis zu 20 Paar pro Mitarbeiter pro Tag können eingespart werden, ein Hotel spart jährlich durchschnittlich über eine Millionen Paar Einweghandschuhe ein.“

Die Marriott Gruppe hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit zu gehören und ist mittlerweile zu einer treibenden Kraft hinter zahlreichen Initiativen und Kampagnen geworden.

Raphael Reifeltshammer, CEO von ElephantSkin ergänzt:

„Unser Unternehmen setzt sich für die Verwendung möglichst nachhaltiger Rohstoffe ein, um wiederverwendbare und im Alltag praktische Produkte für umweltbewusste Kunden anzubieten. Natürliche Materialien sind Kunststoffen & recycelte Materialien sind neu hergestellten vorzuziehen. Es sollen Materialien mit einem möglichst geringen CO2-Fußabdruck bei der Herstellung verwendet werden. Auch die Transportwege sollen so kurz wie möglich gehalten werden, weshalb auch bereits Planungen für eine Produktionsstätte u.a. in den Emiraten laufen. Das war nur der Anfang, unsere Mission geht viel weiter und wir glauben, dass unsere Zusammenarbeit mit der international agierenden Marriott Gruppe uns dabei helfen wird, eine Vielzahl von weiteren Meilensteinen zu erreichen.

Wofür steht der „Elefant“ in ElephantSkin?

Tatsächlich bezieht sich der Name des Unternehmens auf das stark ausgeprägte Gedächtnis eines Elefanten. Da man einem Elefanten nachsagt nicht zu vergessen, ist die Idee hinter ElephantSkin den notwendigen Respekt & Achtsamkeit gegenüber der Natur zu zeigen, sowie eine gegenseitige Hilfsbereitschaft in die Gesellschaft zu bringen.

Quelle Susta Sustainable Merchandise Handels GmbH