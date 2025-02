Eleven Dynamics sichert 3,5 Mio. CHF für Expansion und Skalierung der Automatisierten Messtechnik

Eleven Dynamics bietet automatisierte und offene Software-Lösungen für die Produktion und sorgt für eine lückenlose Überwachung – darauf vertrauen unter anderem Unternehmen wie BMW, Audi und Sauber Motorsport. Mit ihrer jüngsten Seed+ Investitionsrunde sichert sich das Unternehmen 3,5 Millionen CHF. Die Runde wurde von den neu gewonnenen Lead-Investoren EquityPitcher Ventures und seed + speed Ventures angeführt und gemeinsam mit den weiteren neuen Investoren, darunter die Zürcher Kantonalbank und Angel-Investor Bertrand Gili, sowie den bestehenden Investoren Bloomhaus Ventures und Schauenburg Ventures realisiert. Zusätzlich warb das Unternehmen 3 Millionen CHF durch ein Darlehen des Schweizer Technologiefonds ein.

Automatisierte Messtechnik für die Smart Factory 4.0: Effizienz, Präzision, Zukunft

Komplexe Qualitätskontrollen, beispielsweise für Batterien, erfolgen heutzutage durch manuelle Stichproben – mit kostspieligen Folgen wie Materialverlust, Produktionsverzögerungen sowie Gesundheitsrisiken für die Belegschaft. Eleven Dynamics revolutioniert diesen Bereich mit ihrer offenen Plattform für automatisierte Messtechnik und unterstützt Unternehmen dabei, die sogenannte „Smart Factory 4.0“ zu realisieren. Die „Automation Suite“ Software ermöglicht eine vollautomatisierte Messzelle innerhalb der Produktionslinie durch nahtlose Integration intelligenter Sensorik, robotergestützter Messtechnik und KI-gestützter Bildverarbeitung.

Zudem ermöglicht die Plattform vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance), um Ausfallzeiten zu minimieren. Dadurch wird der Ausschuss minimiert, die Produktionszeit entscheidend verkürzt sowie der Qualitätsprozess digitalisiert und auf die gesamte Produktion ausgeweitet.

In den letzten zwei Jahren hat Eleven Dynamics weltweit führende Unternehmen als Kunden gewonnen. Die Expansion innerhalb von BMW sowie die Gewinnung neuer Kunden wie Sauber Motorsport verdeutlichen die hohe Zuverlässigkeit der Technologie und des Services.

Hermann Koch, Founding Partner EquityPitcher Ventures:

“Eleven Dynamics ermöglicht das Zusammenspiel der besten Komponenten – jeweils spezifisch auf den Kundenwunsch zugeschnitten. Mit bis zu 100-mal schnelleren Messzyklen bieten sie einen unschlagbaren Mehrwert für die Produktionslinien der Zukunft.”

Alexander Kölpin, Co-Founder und Geschäftsführer von seed + speed Ventures:

„Wir sind beeindruckt von der Vision und Expertise des Teams von Eleven Dynamics. Ihre offene Plattform ermöglicht es Unternehmen, Abweichungen in der automatisierten Fertigung zu erkennen, bevor sie zum Problem und zu Ausschussware führen. Das spart sowohl Zeit als auch Ressourcen – ein absolut entscheidender Wettbewerbsvorteil.“

Kapital für globale Expansion und technologische Weiterentwicklung

Dank der erfolgreichen Finanzierungsrunde kann das organische Wachstum von Eleven Dynamics weiter beschleunigt werden. Die Investition ermöglicht die Skalierung von einzelnen Messzellen zu ganzen Produktionslinien und Werken, die gezielte Expansion in den APAC-Markt sowie in weitere Industrien wie Luft – und Raumfahrt. Die Weiterentwicklung der Softwareplattform ermöglicht es Kunden, die jeweils neuesten Technologien – wie Robotik, Sensoren, Kameras mit künstlicher Intelligenz und Automated Guided Vehicles – zuverlässig und einfach in die Produktionslinien zu integrieren. Zudem plant Eleven Dynamics künstliche Intelligenz plattformübergreifend zu integrieren und das Vertriebsteam auszubauen.

Neue Mitglieder im Verwaltungsrat

Mit der Ernennung von Bertrand Gili und Hermann Koch von Equity Pitcher wird das Verwaltungsratsgremium von Eleven Dynamics gestärkt. Beide bringen umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Technologie-Investitionen und strategisches Wachstum mit, und werden gemeinsam mit den bestehenden Mitgliedern des Verwaltungsrates Michael Fischer, Santiago Droll sowie Pascal Stürchler von Bloomhaus Ventures das Unternehmen in seiner nächsten Wachstums- und Expansionsphase unterstützen.

Santiago Droll – CEO Eleven Dynamics AG:

„Ich freue mich sehr über unsere kürzlich durchgeführte Investitionsrunde, die nicht nur Kapital, sondern auch starke Verbindungen zur Industrie mitbringen. Mit Bertrand Gili haben wir einen der weltweit führenden Manager in der industriellen Messtechnik mit an Board (ehem. CEO Metrologic Group und VP bei Sandvik). Sein Mitwirken ist für die nächsten Jahre außerordentlich wertvoll!“

Bild Founders ltr Santiago Droll Marc Cayuela Michael Fischer © Eleven Dynamics AG

Quelle Maschmeyer Group

MM Support GmbH