Ella Resorts starten am 20. April 2023 in die Saison

­Ab in die Sonne: Nach dem Soft Opening Mitte letzten Jahres beginnt für die Ella Resorts auf Rhodos mit dem 20. April 2023 die erste Sommersaison. Unmittelbar nebeneinander und am Sandstrand von Kalithea gelegen, stehen die beiden Fünf-Sterne-Häuser für unaufdringlichen Luxus und eine Rundum-Sorglos-Auszeit für alle Generationen in einer europäischen Trenddestination.

Während Paare und Freunde im Adults-friendly Elissa Lifestyle Resort bestens aufgehoben sind, bietet das Helea Family Beach Resort ideale Voraussetzungen für den perfekten Familienurlaub. Durchdachter Eco-Chic und eine Vielzahl an Pools, die sich geschickt über die Anlagen verteilen, machen den Charakter beider Ella Resorts aus. Ergänzt durch sieben Restaurants und Bars im Elissa sowie sechs im Helea, einem Beach Club, einem Street Food Truck und dem ästhetisch gestalteten Ella Wellness & Spa, der von erwachsenen Gästen beider Resorts genutzt werden kann. In Letzterem sorgen ein Warmwasser-Indoor-Pool und das Thermalbad Ella Suite mit heißen und kalten Anwendungen für wohlige Momente und eine Extra-Portion Energie.

Bei den Treatments kommen ausschließlich Produkte von Ariadne Athens, Comfort Zone und Biologique Recherche zum Einsatz, die alle auf natürliche, biologische und nachhaltige Wirkstoffe setzen. Darüber hinaus profitieren Gäste von der idealen Anbindung an den nur 20 Kilometer entfernten internationalen Flughafen sowie von kurzen Wegen zu kulturellen Sehenswürdigkeiten wie dem Zentrum von Rhodos-Stadt, einem UNESCO-Weltkulturerbe. Die diesjährige Saison endet voraussichtlich am 31.Oktober 2023.

Im Elissa Lifestyle Resort zahlen Gäste für eine Übernachtung im Superior Deluxe Zimmer ab 284 Euro für zwei Personen inklusive Halbpension. Eine Übernachtung im Helea Family Beach Resort in der Family Junior Suite kostet für zwei Erwachsene und ein Kind ab 346 Euro inklusive Premium All Inclusive. Weitere Informationen finden sich auf www.ellaresorts.com.

Sommer, Sonne, Style – Elissa Lifestyle Resort

Ella bedeutet auf Griechisch „komm“ und spiegelt so bereits im Namen das Motto der Marke „Jeder ist willkommen“ wider. Im ersten Hotel der Ella Resorts gilt das besonders für Sonnenliebhaber:innen und Ruhesuchende. Dabei punktet das stilvolle Adults-Friendly-Hotel mit elegantem Design, kulinarischer Vielfalt, direkter Strandlage und 15 Süßwasser-Swimmingpools.

Für einen weiteren Wohlfühlfaktor sorgt auch die zurückhaltende und dennoch luxuriöse Architektur des Hauses. Von außen ist es im traditionellen rhodischen Stil designt, während die Inneneinrichtung mit Modernität und Eleganz überzeugt. Gäste wählen aus 322 stylischen Zimmern, Suiten oder Bungalows. Letztere mit eigenem Pool, um größtmögliche Privatsphäre zu genießen.

Familienurlaub deluxe – Helea Family Beach Resort

Im zweiten Haus der Ella Resorts erwartet Familien eine Auszeit der besonderen Art. Kindgerechte Architektur und Ausstattung vereinen sich mit zeitlos-puristischem Interieur. So können sich Kids mittags und abends an eigenen Mini-Buffets ihre Lieblingsspeisen selbst zusammenstellen. Dank des vielfältigen Premium All Inclusive-Angebotes so oft und so viel sie wollen.

Der Beach Club Ammuda serviert tagsüber erfrischende Drinks und abwechslungsreiche Snacks. Letztere schmecken am hoteleigenen Strand – ausgezeichnet mit dem Umwelt-Gütezeichen Blaue Flagge – besonders gut. Endlosen Wasserspaß versprechen zudem elf Süßwasserpools sowie der Wasserpark Ella Land Splash. Auch ein Kids Club mit Programm für kleine Gäste von vier bis zwölf Jahren und Indoor-Angebote wie Escape Rooms und Kino dürfen nicht fehlen. Viel Platz bieten großzügig geschnittene Doppelzimmer und Suiten, die teils über einen direkten Poolzugang verfügen.

Bilder: © Ella Resorts

Quelle STROMBERGER PR GmbH