ELSA-Programm 2024: Sprungbrett für Innovationen im Life Science Bereich

Erfolgreicher Abschluss des ELSA-Programms – Wegbereiter für Innovationen im Life Science Bereich

Mit dem erfolgreichen Abschluss des diesjährigen „Entrepreneurial Life Science Accelerator (ELSA)“ Programms feiert die Life Science Factory einen weiteren Meilenstein in der Förderung von Innovationen im Bereich Life Sciences. Das Programm, das in Zusammenarbeit mit Fraunhofer AHEAD, Helmholtz Munich und dem H3 Health Hub durchgeführt wird, hat erneut bewiesen, dass es ein unverzichtbares Sprungbrett für aufstrebende Start-ups in der Branche ist.

Über vier intensive Monate hinweg erhielten die teilnehmenden Start-ups maßgeschneiderte Unterstützung, um ihre Geschäftsmodelle zu entwickeln, ihre Marktstrategien zu validieren und ihre Teams zu stärken. Das ELSA-Programm ist bekannt für seinen praxisnahen Ansatz, der den Gründern hilft, die Herausforderungen der Branche zu verstehen und ihre Ideen in marktfähige Produkte zu verwandeln.

Neuer Partner unterstützt das ELSA-Programm

Seit diesem Jahr wird das ELSA-Programm von einem weiteren Partner unterstützt. Neben den Initiatoren Fraunhofer AHEAD und der Life Science Factory ist seit letztem Jahr auch Helmholtz Munich teil des Programms. In diesem Jahr konnte ein weiterer Partner gewonnen werden: Der H3 Health Hub ist ein Zusammenschluss der sechs Helmholtz-Gesundheitszentren mit dem gemeinsamen Ziel Forschern, Mitarbeitern und angehenden Unternehmern den erfolgreichen Transfer von Ergebnissen aus dem Labor in die Wirtschaft zu ermöglichen.

„Wir haben in den letzten Jahren mit einigen Teams über ihre Erfahrungen im ELSA-Programm sprechen können und waren schnell durch das Feedback überzeugt. Wir wollten die Chance nutzen, die Inhalte des Programms als Partner mitzugestalten und dass H3-Teams ebenfalls profitieren können“, Silke Uhrig-Schmidt, eine der Program Manger des H3 Health Hubs.

ELSA Pitch Bowl: Innovationskraft trifft auf Expertenfeedback

Der Höhepunkt des Programms war der ELSA Pitch Bowl, bei dem die Start-ups des Programms ihre Fortschritte vor einer Jury aus Investoren und einem breiten Publikum präsentierten. Neben Marta Smets, Investmentmanagerin des Life Science Valley Wachstumsfonds bestand die Jury dieses Jahr aus Julia Schomburg, Arkadien Finanz GmbH und Benedikt von Braunmühl, Rentschler Biopharma. Gemeinsam wählten Sie das TEAM ASAP zu den Gewinnern des Pitch Bowls, die sich über den Gewinn eines eigenen Werbevideos von Life Science Animation in Höhe von 3.000 Euro freuen durften. ASAP arbeitet an einer KI-basierten Analyse histologischer Bilder zur Beschleunigung der Erforschung von Herzerkrankungen.

„Das ELSA-Programm hat uns in unserem Weg bestärkt“, sagte Maik Stille, Gründer von ASAP. „Insbesondere die Hilfestellung der Coaches in den 1 zu 1-Coachings haben uns extrem weitergeholfen. Wir schauen mit viel Zuversicht in die Zukunft und hoffen auf weitere Kontakte, um unser Produkt auf den Markt zu bringen.“ Neben dem Jury Award durfte auch das Publikum wieder ihren Gewinner wählen: Avocet Bio durfte sich über ein Kommunikationsbudget von 500 Euro für die Göttinger Agentur ALIVELY freuen.

Mit dem Abschluss des Programms konnten die Initiatoren wieder einer nächsten Generation von Innovatoren im Life Science Bereich unterstützen und eine Bühne bieten, Ihre Ideen zu veröffentlichen.

Bild: Life Science Factory – ELSA Pitch Bowl

Quelle Bild und Text: Life Science Factory Management GmbH