In der Kirche, im Kino und zum BBQing

EM-Public-Viewing einmal anders

In Europa steigt das Fußballfieber: Vom 14. Juni bis zum 14. Juli findet die EM 2024 in Deutschland statt. Wer in dieser Zeit Urlaub macht, muss kein packendes Spiel verpassen. Denn viele Ferienregionen haben sich außergewöhnliche Public Viewings einfallen lassen. Auf Spiekeroog darf in der Neuen Evangelischen Kirche gejubelt werden und in Bad Hofgastein wird die Alpenarena bei den deutschen und österreichischen Spielen zur Fan-Tribüne mit großer LED-Wall.

Spiekeroog: Erst Gottesdienst, dann Fußballfest

Halleluja! Auf Spiekeroog verwandelt sich die Neue Evangelischen Kirche zum Fußball-Tempel. In der Inselkirche werden die deutschen EM-Spiele live zu sehen sein. Vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni zwischen Deutschland und Schottland (Anpfiff: 21.00 Uhr) wird es auch eine Andacht (ab 20 Uhr) geben. Danach werden im bereits Kino-erprobten Kirchenraum die Sitzbänke umgeklappt und hinten eine Leinwand heruntergefahren. Dort werden die Kirchenbesucher und Fußballfans die Partie in ganz besonderer Atomsphäre verfolgen können. Es gibt Getränke, im Innenhof sollen Würstchen angeboten werden. Wie es nach den deutschen Gruppenspielen weitergeht, hängt auch vom Erfolg des DFB-Teams ab. Weitere Übertragungen sind geplant, idealerweise bis zum Finale mit deutscher Beteiligung.

Alpenarena Bad Hofgastein wird zur Fantribüne, im Merangarten Bad Gastein laufen alle Spiele

In Bad Hofgastein können Urlauber die EM-Spiele der deutschen und österreichischen Nationalmannschaft mit Stadion-Atmosphäre genießen. In der Alpenarena Bad Hofgastein wird eine große LED-Wall aufgestellt, auf der die Partien live übertragen werden. Auch das Halbfinale und das Endspiel werden hier gezeigt. Achtung: Die Partie Polen gegen Österreich (21.6.) weicht bei gutem Wetter an den Wilfingplatz aus. Denn wenn die Sonne scheint, findet in der Arena das „Berge in Flammen“ Konzert statt.

In Bad Gastein werden im Merangarten alle Spiele kostenlos live übertragen: Open Air auf Leinwand und bei Schlechtwetter Indoor im Jägerhäusl.

Graz: Von der Fanzone bis zum Sommerkino Leslie Open

In Graz wird die EM im großen und im kleinen Stil zelebriert. Zunächst gibt es während des gesamten Turniers die Fanzone am Karmeliterplatz. Bis zu 3.000 Fans können auf der Riesenleinwand die Spiele kostenlos mitverfolgen. Beschaulicher, aber nicht minder stimmungsvoll, darf beim Grazer Sommerkino Leslie Open mitgefiebert werden. Pünktlich zum Eröffnungsspiel beginnt das Public Viewing, aber an spielfreien Tagen oder ab 18.00 Uhr werden weiter Filme gezeigt. Erstmals sind auch Kinderfilme wie „Findet Nemo“, „Das Dschungelbuch“ oder „E.T.“ im Programm.

Live-Spiele in Villach: BBQing zur Fußball-EM

Anstelle eines zentralen Public Viewings wird es in Villach in vielen Gastgärten die Möglichkeit geben, die EM-Partien live zu erleben. Und das alles mit einem köstlichen „Beigeschmack“: In der ersten (17. bis 25. Juni) und in der Final-Woche des Turniers (9. bis 17. Juli) läuft am Unteren Kirchenplatz das „Grill & BBQ Fest“ – mit Foodtrucks und Live-Musik. Es heißt also Live-Fußball und BBQing. Außerdem werden im Arneitz Village am Faaker See auf dem Campingplatz alle EM-Spiele übertragen. Mit Aftermatchpartys und Live-Konzerten.

Alpbachtal: Fußball zum Aufwärmen vor den Schürzenjägern

Im Alpbachtal wird die Europameisterschaft musikalisch aufgewertet: Am 21. Juni gibt es zunächst im Musikpavillon Reith i.A. Public Viewing zum Spiel Polen gegen Österreich (18.00 Uhr, Eintritt frei). Danach steigt das Konzert der Schürzenjäger (Eintritt 37 Euro). Das Motto heißt also: Erst Tore bejubeln, dann bei „Sierra Madre“ mitsingen.

Bild So erlebt man ein Fußball-Spiel selten: In der Neuen Inselkirche auf Spiekeroog werden die deutschen EM-Partien gezeigt. Die Bänke lassen sich umklappen, hinten wird eine Leinwand wird aufgebaut. © Ev.-luth. Kirchenkreis Harlingerland

