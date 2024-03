Entdeckungsreise in die Feenwelt

Emily Wildes Enzyklopädie der Feen von Heather Fawcett ist ein 2023 im FISCHER Verlag erschienenes Werk, das die Leser in eine Welt voller Geheimnisse und Entdeckungen entführt

„Heather Fawcetts „Emily Wildes Enzyklopädie der Feen“, erschienen 2023 im FISCHER Verlag, entführt uns in die Welt einer Gelehrten, die eine Enzyklopädie über Feen erstellen möchte. Dabei stößt sie auf Geheimnis um Geheimnis, was eine fesselnde Atmosphäre schafft.

Der Schreibstil zeichnet sich durch seine poetische Eleganz aus, wodurch es leichtfällt, sich in der Geschichte zu verlieren. Die Handlung entwickelt sich stetig, mit immer neuen Herausforderungen für die Protagonistin, was die Spannung aufrechterhält, ohne überwältigend zu wirken. Die Erzählung bleibt linear und verzichtet auf Zeitsprünge, ähnlich einem Tagebuch, was dem Titel des Buches entspricht.

Charakterentwicklung und narrative Tiefe

Im Mittelpunkt stehen zwei Hauptfiguren: Emily Wilde, die introvertierte Gelehrte, und Wendell Bambleby, ihr charismatisches Gegenstück. Emily zeigt im Laufe der Geschichte eine bemerkenswerte Entwicklung, ihre allmählich entstehenden Freundschaften wirken authentisch und wohlverdient. Wendell, der sich von typischen männlichen Protagonisten abhebt, besticht durch seine Vorliebe für Ästhetik und sein Talent, Menschen zu bezaubern.

Eine Schlüsselrolle spielt auch Poe, ein charmantes Wesen, das dem Leser schnell ans Herz wächst. Durch Poe wird deutlich, wie Emily es einfacher findet, mit den Kreaturen der Feenwelt zu kommunizieren als mit Menschen.

Im Zentrum der Handlung steht Emilys Bestreben, eine Enzyklopädie zu verfassen, wofür sie eine verborgene Feenart in Norwegen erforschen will. Wendell, der ihr auf die Insel folgt, entpuppt sich als Fee und benötigt Emilys Hilfe. Die Probleme, die ihnen begegnen – seien es Wechselbälger, entführte Mädchen oder ein uralter Feenkönig –, bereichern die Erzählung und die Beziehungsdynamik zwischen den Figuren.

Wer nach einem Buch sucht das sich um Feen, eine zarte Liebe und Geheimnisse dreht und dabei einen poetischen Schreibstil sucht, der ist hier richtig.

Emily Wildes Enzyklopädie der Feen von Heather Fawcett

Herausgeber ‏ : ‎ FISCHER Tor; 2. Auflage, Ungekürzte (24. Mai 2023)

Sprache ‏ : ‎ Deutsch

Gebundene Ausgabe ‏ : ‎ 416 Seiten

ISBN-10 ‏ : ‎ 3596708443

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3596708444