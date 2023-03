Emma 25 Flip Matratze ist mit einer Gesamtnote von 1,7 (gut) Testsieger bei Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest hat die Ergebnisse des aktuellen Matratzentests (03/2023) veröffentlicht. Testsieger in der Kategorie Duomatratzen wurde im aktuellen Test die 25 cm hohe wendbare Emma 25 Flip Matratze (90×200 cm) mit einer Gesamtnote von 1,7 (gut). Nach den beiden Testsiegen in der Kategorie Schaumstoff im Jahr 2019 (Emma One (90×200 cm), Version „hart“, Ausgabe 10/2019) und der Kategorie Federkern im Jahr 2021 (Emma One Federkern, getestet unter dem Namen „Emma Dynamic“ (140×200 cm) & (90×200 cm), Versionen „mittel“, Ausgabe 10/2021) ist es der dritte Testsieg für Emma.

„Unser dritter Testsieg bei den Matratzentests der Stiftung Warentest seit 2019 bestätigt uns in unserer Sicht, dass die Matratzen von Emma wirklich die besten ihrer Klasse sind, und unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für Innovation und Qualität in der Schlafindustrie“, sagt Manuel Müller, neben Dr. Dennis Schmoltzi Geschäftsführer und Mitgründer von Emma – The Sleep Company. „Nach früheren Erfolgen in den Kategorien Schaumstoff und Federkern der Stiftung Warentest ist der aktuelle Testsieg in der Kategorie Duomatratzen ein Beweis für die Stärke unseres Produktportfolios.“

Optimale Druckentlastung durch drei Schichten Schaum. Copyright: Emma – The Sleep Company



Innovation für optimale Druckentlastung

Durch drei Schichten des druckentlastenden Airgocell®-Schaums, einer der schlaftechnischen Innovationen von Emma, wird die Bewegungsübertragung auf der Emma 25 Flip Matratze minimiert. Aufgrund der zwei unterschiedlichen Härtegrade der wendbaren Matratze kann der Nutzer nach gewünschtem Liegegefühl entscheiden, welche Seite er bevorzugt.

Der neueste Test der Stiftung Warentest umfasste in Summe sieben sogenannte Duomatratzen.

Diese verfügen über zwei unterschiedlich harte Liegeseiten, die beide in sechs verschiedenen Dimensionen geprüft wurden. Die Emma 25 Flip Matratze schneidet neben den Liegeeigenschaften (weich: 2,1, mittelhart: 2,0) wie folgt ab: Gesundheit und Umwelt (1,2), Haltbarkeit (0,9), Haltbarkeit alternative Liegeseite (0,9), Bezug (1,6), Handhabung (2,0) und Deklaration (2,2). Alle Ergebnisse wurden in dem Artikel „Duomatratzen: Guten Morgen allerseits“ der Stiftung Warentest Ausgabe 03/2023 veröffentlicht.

Bild: Gründerteam Emma Matratze

Quelle: Cléo Public Relations UG (haftungsbeschränkt)