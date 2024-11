EnBW-Schnellladepark am Kamener Kreuz: Premiere für KI-basierten unbemannten Shop von Lekkerland

„Ein Meilenstein“: Lekkerland eröffnet erstmals einen Smart Store, in dem Kund*innen ohne aktiven Bezahlvorgang einkaufen können // REWE ready Convenience-Shop mit rund 250 Artikeln für die Stärkung unterwegs sowie ausgewählten Lebensmitteln am größten Schnellladepark im EnBW HyperNetz

Karlsruhe/Frechen/Kamen. Reingehen, Artikel nehmen, rausgehen – so bequem ist der Einkauf im neuen REWE ready Convenience-Shop am EnBW-Schnellladepark Kamen. Künstliche Intelligenz (KI) macht es möglich: Kameras erfassen, welche Artikel die Kund*innen entnehmen. Der fällige Betrag wird nach Abschluss des Einkaufs automatisch von einem bargeldlosen Bezahlmittel abgebucht, das beim Betreten erfasst wurde. Der nun eröffnete Shop ist der erste dieser Art von Lekkerland, einem Tochterunternehmen der REWE Group, das auf den Unterwegskonsum spezialisiert ist. Mit 52 HPC-Ladepunkten für ultraschnelles Laden mit bis zu 400 Kilowatt Leistung ist der 2021 eröffnete Schnellladepark nahe des Kamener Kreuzes der größte des Energieunternehmens im sogenannten EnBW HyperNetz.

Kaffeespezialitäten, Snacks und mehr rund um die Uhr

Ladepark-Nutzer*innen, Reisenden und Anwohner*innen steht in dem unbemannten Shop rund um die Uhr und an sieben Tage in der Woche eine breite Auswahl an Artikeln für den Sofortverzehr zur Verfügung. Zu den rund 250 Produkten im Sortiment gehören verschiedene Kaffeespezialitäten, Snacks wie Sandwichs, Wraps und Salate sowie gekühlte Getränke, Eis und süße und salzige Snacks. Ausgewählte Lebensmittel runden das Angebot ab.

„Die Eröffnung dieses Shops ist ein Meilenstein für Lekkerland. Bei dem hier eingesetzten Konzept ‚Smart BOX‘ nutzen wir die anspruchsvollste Smart-Store-Technologie mit KI, um das bequemst mögliche Einkaufserlebnis zu bieten“, sagt Mehmet Töze, Vice President Smart Stores bei Lekkerland.

Volker Rimpler, Vice President E-Mobility Construction & Rollout bei der EnBW, ergänzt: „Zu unserem Ausbau des größten Schnellladenetzes in Deutschland gehören nicht nur moderne Ladesäulen. Zunehmend wichtig ist auch das Serviceangebot vor Ort. Das ist je nach Standort unterschiedlich. Beim schnellen Zwischenladen auf langer Strecke freuen sich Autofahrer*innen über Snacks und Erfrischungen. Die praktische Shop-Lösung unseres Partners Lekkerland hält nicht nur ein umfassendes Angebot an Lebensmitteln bereit. Sie basiert auch auf einem voll digitalen Konzept für ein besonderes Einkaufserlebnis, das nun auch unseren Kund*innen zur Verfügung steht.“

Viertes Smart-Store-Konzept, das Lekkerland öffentlich einsetzt

Mit der Neueröffnung in Kamen betreibt Lekkerland nun an drei EnBW-Schnellladeparks unbemannte Shops. Bei den beiden anderen Standorten handelt es sich um die EnBW-Schnellladeparks Bispingen (Niedersachsen) und Lichtenau bei Chemnitz (Sachsen).

Lekkerland betreibt nun vier unterschiedliche Smart-Store-Konzepte an öffentlichen Standorten: Neben der „Smart BOX“ in Kamen gehören zum Portfolio des Unternehmens das ebenfalls KI-basierte Konzept „Smart Shop“, das intelligente Kühlschränke nutzt, die Self-Checkout-Lösung „Smart Kiosk“ sowie „Smart Automat“, das Robotics-Technologie einsetzt.

„Wir haben dieses deutschlandweit einzigartige Portfolio entwickelt, weil wir davon überzeugt sind, dass unterschiedliche Standorte unterschiedliche Lösungen erfordern. Entscheidend sind am Ende die Kundenakzeptanz, die Zuverlässigkeit der Technologie und die Wirtschaftlichkeit“, erklärt Mehmet Tözge.

Bild EnBW-Schnellladepark am Kamener Kreuz Lekkerland Smart Store am Schnellladepark Kamener Kreuz. (Quelle: Lekkerland / Manfred Daams)

Quelle EnBW Energie Baden-Württemberg AG