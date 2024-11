EnBW und REWE Group weiten ihre Partnerschaft deutlich aus: bis zu 1.000 Schnellladestandorte bis 2030

Erweiterung der Kooperation leistet wichtigen Beitrag zum Erfolg der E-Mobilität // Schnelles Laden mit EnBW künftig an noch mehr Parkplätzen an REWE- und PENNY-Märkten in Deutschland

Während des Einkaufs bei REWE oder PENNY das Auto bequem schnellladen: Das ist für viele Kund*innen Alltag. EnBW und die REWE Group erweitern nun ihre seit 2021 bestehende Partnerschaft zum Ausbau des öffentlichen Schnellladenetzes. Bis 2030 wird das Energieunternehmen an bis zu 1.000 Märkten der REWE Group Schnellladeinfrastruktur betreiben. Das entspricht in etwa jedem sechsten Standort von REWE und PENNY in Deutschland. Bisher hatten die Partner mehrere hundert gemeinsame Schnellladestandorte geplant.

„Unsere Kooperation mit der REWE Group leistet einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Elektromobilität in Deutschland“, sagt Dirk Güsewell, der im EnBW-Vorstand für den Bereich E-Mobilität verantwortlich ist. „Wir arbeiten branchenübergreifend an einfachen Ladelösungen für Kund*innen im ganzen Land und damit an der CO2-Reduzierung im Verkehrssektor. Gemeinsam ermöglichen wir es allen Menschen in Deutschland, ihr E-Auto im Alltag laden zu können. Dieses Engagement unterstreicht die Erweiterung unserer bisherigen Zusammenarbeit.“

Telerik Schischmanow, REWE Group-Vorstand, ergänzt: „Der Einzelhandel spielt eine wichtige Rolle für die Mobilitätswende. Mit unserem Partner EnBW treiben wir die nachhaltige Mobilität weiter voran – und das auf den Parkplätzen unserer REWE- und PENNY-Märkten. Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie gestalten wir zudem unser Sortiment grüner und reduzieren Emissionen, um Umwelt und Klima zu schützen.“

Die EnBW betreibt alle ihre Schnellladestandorte mit 100 Prozent Ökostrom. Die REWE Group nutzt ausschließlich Grünstrom seit 2008, um ihre Märkte, Reisebüros, Logistikstandorte und Verwaltungen mit Energie zu versorgen.

Die EnBW stattet REWE- und PENNY-Märkte mit hochmodernen Schnellladepunkten mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt aus. Dort können Kund*innen je nach Konfiguration ihres Fahrzeugs in nur fünf Minuten 100 Kilometer Reichweite laden. Seit der Inbetriebnahme der ersten gemeinsamen Schnellladepunkte im Oktober 2022 haben die Partner bereits rund 300 weitere Standorte eröffnet. Zudem befinden sich 200 Schnellladestandorte aktuell im Bau. Mit dem Joint Venture SMATRICS EnBW baut das Energieunternehmen auch in Österreich Schnellladepunkte an REWE Group Standorten aus. Dort können Kund*innen an den Filialen von BILLA, BILLA PLUS, PENNY und BIPA schnellladen.

Die Ausweitung der Partnerschaft mit der REWE Group trägt auch zu den Ausbauzielen der EnBW bei: Bis 2030 möchte das Energieunternehmen bundesweit mehr als 20.000 Schnellladepunkte betreiben. Dafür investiert sie jährlich rund 200 Millionen Euro. Schon heute betreibt die EnBW das größte Schnellladenetz Deutschlands mit mehr als 5.000 Schnellladepunkten beim Handel, in Städten und an Fernstraßen.

Bild:EnBW und REWE Group erweitern ihre Zusammenarbeit auf bis zu 1.000 Schnellladestandorte bundesweit. (Quelle:EnBW / Paul Gärtner)

Quelle:EnBW Energie Baden-Württemberg AG