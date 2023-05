Endlich Sommerferien: Mit tonies® die Welt bereisen

Die Sommerferien stehen vor der Tür: Ob am Meer, in den Bergen oder zuhause – endlich gibt es mehr Zeit zum Spielen – und zum Hören.

Nicht mehr lange, dann beginnen die großen Ferien. Viele Kinder fiebern dem Urlaub entgegen und zählen die Tage bis zur großen Sommerpause. Ob am Meer, in den Bergen oder zuhause – endlich gibt es mehr Zeit zum Spielen – und zum Hören. Mit tonies® entdecken Kinder die ganze Welt, auch ohne weit zu reisen, denn zahlreiche Geschichten und Lieder bringen die Vielfalt der Welt ins Kinderzimmer. Viele Tonies im Portfolio des Audioherstellers entführen die kleinen Abenteurer in fremde Länder und andere Kulturen.

„Mit der Maus die Welt entdecken“, dieser Tonie vereint beispielsweise viele schöne Geschichten aus anderen Teilen der Welt, erzählt und erlebt von der beliebten Maus aus der Sendung mit der Maus. Mit dem Hasen Felix geht es ebenfalls auf große Tour – nach Transsilvanien, Indien und China. Und die kleine Eule, die schon im ersten Teil weit herum kam und den Beat fand, macht sich auch im zweiten Teil auf – diesmal auf eine Reise durch Europa im Tourbus des Schlager-Bibers. In fernen Ländern trifft sie auf einen verliebten Chanson-Flamingo, einen Folk-Fuchs und eine tanzende griechische Echse.

Ebenfalls perfekt zum Thema passt der kleine Waschbär aus der Serie der Lieblings-Kinderlieder: Er vereint die schönsten Reiselieder aus Europa wie etwa „Sur le pont d´Avignon“ aus Frankreich, „Santa Lucia“ aus Italien oder „Piiri pieni pyörii“ aus Finnland.

Auch der Tonie „Reiselieder“, eine kleine Maus, die Lieblings-Kinderlieder vereint, macht Lust auf Urlaub: In der aktuellen Neuauflage finden sich bekannte Ohrwürmer wie „Von den blauen Bergen komm ich her“ oder „ Jetzt fahrn wir übern See“. Weite Reisen in Gedanken – dazu animiert das Faultier Mo: Er nimmt Kinder ab vier Jahre mit auf acht Fantasiereisen, kleine Auszeiten aus dem Alltag und ideale Ruhemomente für entspannte Ferien.

Etliche weitere Tonies drehen sich um die weite Welt: Winnie Puh geht auf große Reise, Heidi besucht den Großvater, die Olchies machen sich auf eine Geburtstagsreise und der Bär und der kleine Tiger freuen sich über das schöne Panama.

Und wenn die Tonies mit verreisen sollen? Kein Problem! Im Portfolio gibt es unter anderem vier verschiedene Rucksäcke in Kooperation mit der Marke Affenzahn (in je zwei größen) – angelehnt an die Top-Seller der Toniefiguren und außerdem die Taschen “Bühnen-Transporter“ und “HörSpiel-Transporter”. Wer seine Lieblings-Tonies gerne immer dabei hat, nimmt sie einfach in den tonietastischen Designs mit.

Noch mehr Informationen zu den Tonies oder den Taschen gibt es unter www.tonies.com.

Quelle tonies GmbH