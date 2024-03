Die Heilkraft der Natur – Engel Ayurpuras Rasayana-Jungbrunnen-Kur

Die Suche nach zeitloser Jugend und anhaltendem Wohlbefinden hat eine neue Adresse: Die „Jungbrunnen Tage – im neuen Engel Ayurpura in Südtirol“ laden ein zu einer einzigartigen Oase, die Gesundheit, Schönheit und Vitalität in den Mittelpunkt stellt. Diese wegweisende Rasayana – Jungbrunnen – Kur präsentiert eine Fülle von inspirierenden Arrangements, die darauf abzielen, das Beste aus Körper und Geist zu fördern.

Das im November 2023 eröffnete Engel Ayurpura läutet eine neue Ära der ganzheitlichen Erholung inmitten der malerischen Dolomiten ein. Als erstes Ayurveda Hotel seiner Art in der Region kombiniert das Engel Ayurpura erstklassige Erfahrung in Panchakarma-Kuren mit einer einzigartigen Gastfreundschaft und Wellness-Philosophie. Für diejenigen, die die transformative Kraft des Ayurveda in einem modernen und luxuriösen Ambiente erleben möchten, bietet das Hotel die ideale Anlaufstelle.

Die gelungene Verbindung von traditionellen Heilmethoden und zeitgemäßem Komfort macht das Engel Ayurpura zu einem einzigartigen Rückzugsort. Panchakarma-Kuren, geleitet von erfahrenen Ayurveda-Experten, versprechen eine ganzheitliche Regeneration von Körper, Geist und Seele. Das Hotel bietet individuell angepasste Ayurveda Kuren mit Schwerpunkt mentale Regeneration, Entschlackung, Entgiftung, Gewichtsreduktion sowie Prävention und Rehabilitation.

Im Engel Ayurpura verschmilzt die Weisheit des Ayurveda mit der Schönheit der Natur. Das Hotel lädt dazu ein, Teil einer Reise zu werden, zum Beispiel durch die Rasayana-Jungbrunnen-Kur, die nicht nur den Körper revitalisiert, sondern auch einen tiefen Einblick in die heilende Kraft der Natur und des eigenen Selbst ermöglicht.

Das Ziel der Kur ist die Verzögerung von Alterungsprozessen und die Stärkung des Immunsystems. Die medizinischen Öle sorgen für einen klaren Teint, Geschmeidigkeit der Haut und Stärkung des Körpers. Für einen ganzheitlichen und erholsamen Aufenthalt bietet das Engel Ayurpura ein Arrangement mit fünf Übernachtungen und vier Kurtagen an, inklusive acht individuell angepasster Behandlungen.

Die Behandlungen, die im Rahmen der persönlichen Anamnese durchgeführt werden, umfassen unter anderem:

Abhyanga – ayurvedische Ganzkörperölmassage

Vishesh – Energiemassage

Udvartana – Bauch-Spezialmassage

Mukabhyanga – ayurvedische Kopf- & Gesichtsmassage

Padabhyanga – ayurvedische Fußmassage (25 min)

Shirodhara – Stirnölguss

Pristabhyangam – Rückenmassage

Udvartana – Kräuterpulvermassage

1 Marmabhyangam – Energiepunkte Massage

Zusätzlich zu den ayurvedischen Anwendungen steht das Wochenprogramm mit Yoga und Meditation zur Verfügung, um eine harmonische Balance von Körper und Geist zu fördern. Die Nutzung der SPA-Einrichtungen und Pools komplettiert dieses umfassende Erlebnis. In einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt, ist es wichtiger denn je, sich um die Gesundheit und das Wohlbefinden zu kümmern. Diese Jungbrunnen-Tage versprechen nicht nur eine Flucht aus dem stressigen Alltag, sondern es tut sich ein neuer Weg auf zu einem gesünderen, energiegeladeneren Lebensstil.

hotel engel ayurveda detox

Familie Kohler

Gummerer Straße 3

39056 Welschnofen, Dolomiten

Südtirol – Italien

+39 0471 613 131

info@ayurveda-dolomites.com

https://www.ayurveda-dolomites.com/de

Bild hotel engel ayurveda detox

Quelle WeberBenAmmar PR