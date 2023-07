Erfolgreicher Crowdfunding-Auftakt: The Metalist bringt seinen einzigartigen Fausthammer in Serie

Crowdfunding-Kampagne auf kickstarter.com erfolgreich abgeschlossen

• Finanzierungsziel von 30.000 Euro erreicht

• Vorbestellung des beliebten Fausthammers startet

Stilvolles Werkzeug für Handwerker: Den beliebten Fausthammer des erfolgreichsten deutschen Metallbau-YouTubers The Metalist gibt es bald in Serie. Bis zum 20. Juli lief die Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform kickstarter.com, die der YouTuber erfolgreich abschließen konnte. Mit dem Erreichen des Finanzierungsziels von 30.000 Euro ist der robuste Gusseisen-Hammer in Form einer menschlichen Faust nun bereits im Onlineshop vorbestellbar.

2021 gelang dem YouTuber The Metalist, im bürgerlichen Leben Dirk Ahrendt, sein Durchbruch. Der Auslöser: Videos mit einem selbst produzierten Hammer im einzigartigen Design einer menschlichen Faust. Insgesamt 8,5 Millionen Aufrufe erzielten die Videos mit dem robusten Hammer – und zählen damit zu den erfolgreichsten Videos des YouTubers. Mit seinen DIY-Erklärvideos zu außergewöhnlichen Metallprojekten weckt er bis heute weltweites Interesse. Seinem YouTube-Kanal folgen mittlerweile knapp 175.000 Fans. Mit der erfolgreichen Finanzierung seiner Crowdfunding-Kampagne schlägt The Metalist nun ein neues Kapitel auf: die Produktion des gefragten Hammers und der Axt in Serie.

Von der Einzelarbeit zur Serienproduktion

In der Vergangenheit stieß Ahrendt aufgrund der hohen Nachfrage nach seinem Hammer an seine Grenzen. „Natürlich habe ich mich immer über das große Interesse gefreut. Dem Wunsch meiner Follower bin ich nachgegangen und habe den Hammer in Einzelproduktion hergestellt und versendet. Das war allerdings sehr aufwendig und in der Folge teuer“, sagt er. Die Kosten für das beliebte Werkzeug gingen in den vierstelligen Bereich. Der immense Zeitaufwand und die hohen Kosten werden nun drastisch reduziert. Denn aufgrund der hohen Nachfrage entschied sich Ahrendt für eine Crowdfunding-Kampagne, die die Serienproduktion des Werkzeuges finanzieren sollte. Mit Erfolg: Das Finanzierungsziel von 30.000 Euro wurde noch vor Kampagnenende erreicht. An den Erfolg seiner Kickstarter-Kampagne möchte The Metalist nun anknüpfen: Am 22.07.2023 startete er seinen eigenen Online-Shop für den Fausthammer und die Hand-Axt.

Für einen Preis von 169 Euro ist der Hammer im stylischen Design nun erhältlich. Wichtig ist dem YouTuber The Metalist die Anwendbarkeit seines einzigartigen Produkts. „Mein Fausthammer ist ein robustes Werkzeug für jedes Handwerksprojekt. Das massive Gusseisen ist robust und stabil – es handelt sich bei dem Hammer nicht nur um ein Ausstellungsstück“, sagt er. Um die Schwere des Hammerkopfes auszugleichen, bildet der Griff ein Gegengewicht und balanciert das rund 2 Kilogramm schwere Werkzeug aus.

Internationale Unterstützung von Metall-Influencern

Besonders im Netz fand die Crowdfunding-Kampagne großen Anklang. Weltweit berichteten Influencer aus der Szene in den sozialen Netzwerken über die Kampagne. Darunter namhafte Metallbau-Spezialisten wie RR Buildings und toolsbydesign mit einer großen Reichweite. „Das rege Interesse zeigt mir, dass ich mit der Kampagne die Branche abgeholt habe. Ich freue mich über die Unterstützung und darüber, dass meine Werkzeuge nun bald für Jedermann erhältlich sind“, sagt Dirk Ahrendt.

Bild:Hammer in Aktion

Quelle:The Metalist