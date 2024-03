Erstes ARRtist Start-up Gründer Meeting in Wien

Rund 60 Gründer und Gründerinnen von B2B Software Start-ups folgten der Einladung von ARRtist für das erste Tour Event. In The Base, dem Start-up Hub in Margareten, diskutierten Gastgeber iDWELL CEO Alexander Roth mit Hendrik Wildhagen vom Software Wachstums-Investor PSG Equity. Jannis Bandorski von ARRtist moderierte die Veranstaltung.

Das Eventformat „ARRtist on Tour“ veranstaltet jährlich zehn Events in Deutschland, Österreich und der Schweiz, um die lokalen Software-as-a-Service (SaaS)-Ökosysteme zu unterstützen und deren einzigartige Qualitäten auszubauen.

„Wir möchten die regionalen Gemeinschaften stärken und reale Kontakte zwischen Gründern und Experten fördern“, informiert ARRtist Co-Founder Jannis Bandorski, der die Veranstaltungsreihe zum ersten Mal in Wien durchführte und moderierte. In Deutschland hat sich der ARRtist Summit zur wichtigsten B2B SaaS-Konferenz im deutschsprachigen Raum entwickelt. So treffen sich etwa die namhaftesten 500 B2B SaaS-Gründer und -Leader sowie 125 B2B SaaS-Investoren am 10. Oktober in Berlin.

PSG Investor-Austausch mit PropTech iDWELL

An diesem Abend stand der Wissensaustausch unter SaaS-Gründern im Vordergrund. Unter dem Motto „Managing churn for SaaS companies“ wurden die Besonderheiten, Chancen und Risken der Branche diskutiert und die Vorgehensweise von Wachstums-Investoren aufgezeigt.

Das PropTech Unternehmen iDWELL konnte im letzten Jahr stark wachsen. „Mit unserem digitalen Ökosystem für Immobilienverwaltungen wurde der Umsatz mehr als verdoppelt, bei einem jährlichen Churn, also einer Kündigungsrate, von 2 Prozent und es werden mit dem 60-köpfigen Team bereits mehr als 1,2 Millionen Wohnungen verwaltet“, informierte iDWELL Gründer Alexander Roth.

Hendrik Wildhagen vom Software Wachstums-Investor PSG Equity schilderte aus der Sicht eines Investors und konnte zahlreiche Beispiele und Best Practices aus dem umfangreichen Software-Portfolio erzählen. „Wir sind begeistert von der wachsenden SaaS-Community in Wien und sehen spannende Investitionsmöglichkeiten für Growth Equity. Als Sponsoren von ARRtist wollen wir dabei unterstützten die SaaS-Community im deutschsprachigen Raum näher zusammenzubringen und den Austausch in der Branche zu fördern“, erklärte Wildhagen von PSG Equity, die kürzlich einen 2,6 Milliarden Fonds für europäische und israelische Software Investments aufgelegt hat.

Bandorski führte durch die Diskussion und bezog die zahlreichen Software-Unternehmer im Publikum immer wieder mit ein. Am Abend wurde deutlich, dass den Themen Sales und Customer Success eine besondere Bedeutung beim Aufbau einer Softwarefirma zukommt. Im Anschluss an eine rege Diskussion tauschten sich SaaS Gründer wie Reinhold Baudisch (ehem. Durchblicker und CEO von LineMetrics) mit Jakob Feigl (bonrepublic), Sergio Ardelean (Artivive), Andreas Sernetz (ehem. Fairplane und Antson) mit Anna Matzenberger (iDWELL) über rechtliche Rahmenbedingungen und Wachstumschancen in der Branche aus. Weiters gesehen wurden unter anderem Franz Tretter (hello again), Markus Lang (Speedinvest), Johann Rath (Tableconnect), Paul Lind (reebuild) und viele weitere.

Bild:Alexander Roth (iDWELL),Jannis Bandorski (ARRtist),Hendrik Wildhagen (PSG Equity)Bildquelle: Linus Luschtinez

Quelle:Prime Consulting