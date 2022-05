Estateguru startet Crowdfunding-Runde in Höhe von bis zu 3 Millionen Euro

Estateguru, die führende Plattform für Immobilienfinanzierung und -investitionen in Europa, startet eine neue Finanzierungsrunde auf der Crowdfunding-Plattform Seedrs in Höhe von bis zu drei Millionen Euro. Mit dem eingesammelten Kapital will das Unternehmen die Wachstums- und Expansionspläne vorantreiben. Das langfristige Ziel von Estateguru ist es, ein digitales, grenzenloses Ökosystem für Immobilienfinanzierung und -investitionen zu entwickeln.

Bereits im Juni 2020 hat Estateguru in einer ersten Runde auf Seedrs das ursprüngliche Finanzierungsziel von 350.000 Euro um 261 Prozent übertroffen und 914.536 Euro an Kapital eingesammelt. 2021 folgte eine zweite Runde. Auch hier wurde das Finanzierungsziel von 500.000 Euro um 260 Prozent übertroffen.

Estateguru bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen unkomplizierte und zuverlässige Finanzierungen für ihre Projekte. Alle Kredite sind mit einer erstrangigen Grundschuld besichert. Dieses Modell ist besonders für jene Unternehmer attraktiv, die nicht in die oft starren Vergaberichtlinien der Banken passen oder keine Zeit für langwierige Entscheidungsprozesse haben.

Private und institutionelle Anleger wiederum können über Estateguru in diese Kredite investieren und sich ein diversifiziertes Immobilienportfolio aufbauen. Ein Investment ist bereits ab 50 Euro möglich. Der durchschnittliche historische Zinssatz liegt bei 11 Prozent.

2021 war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte von Estateguru. Das Unternehmen hat seine Geschäftsziele in allen Ländern, in denen es operativ tätig ist, übertroffen und Kredite mit einem Gesamtvolumen von 203 Millionen Euro finanziert. Dies entspricht einem Plus von 69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem sich das finanzierte Kreditvolumen auf 120 Millionen Euro belief. Das verwaltete Vermögen (AUM) betrug Ende 2021 220,3 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 58 Prozent von 4,5 Millionen Euro auf 7,1 Millionen Euro.

Im Fokus: Internationale Expansion und Technologieausbau

2022 setzt Estateguru seinen Wachstumskurs fort und plant, in zwei weitere Länder zu expandieren. Gleichzeitig wird es stark in Technologie und den Ausbau des internationalen Teams investieren.

„Die dritte Runde auf Seedrs zeigt, dass unsere Investoren von unserem Geschäftsmodell und unserer Immobilienfinanzierungs- und Investitionsplattform überzeugt sind. Das Wachstum, das wir in den letzten Jahren gesehen haben, motiviert das Team Tag für Tag, den Unternehmenserfolg voranzutreiben.

Wir verfolgen konsequent unsere Vision, Immobilienfinanzierungen und Immobilieninvestitionen für jedermann weltweit zugänglich zu machen und die beste Technologieplattform im Immobilienbereich aufzubauen“, sagt Marek Pärtel, Mitgründer und Chairman von Estateguru.

„Unser Geschäftsmodell hat bewiesen, dass es in jeden Markt passt und in jedem Geschäftsumfeld funktioniert. Wir sind gestärkt aus der COVID-Krise hervorgegangen und sehen, dass die derzeitigen makroökonomischen Bedingungen unser Geschäftsmodell begünstigen. Denn Investoren müssen ihre Portfolios vor der steigenden Inflation schützen, während kleine und mittlere Unternehmen schnelle und flexible Finanzierungen benötigen.

Die in dieser Funding-Runde aufgenommenen Mittel werden wir in unser weiteres Wachstum investieren, wobei insbesondere unsere zwei größten Märkte Deutschland und Großbritannien im Fokus stehen. Darüber hinaus ist die Expansion in zwei neue Märkte geplant. Wir werden zudem erheblich in den Technologieausbau investieren, um ein echtes digitales Ökosystem für den Immobilienfinanzierungssektor zu schaffen.“

Weitere Informationen finden Sie hier

Quelle redRobin. Strategic Public Relations GmbH.